Гольфист шлепнул крокодила на поле

Американский гольфист Коди Гриббл прогнал крокодила с поля во время турнира. Он спихнул опасного хищника в водоем. Аллигатор вылез на поле во время турнира серии PGA Arnold Palmer Invitational во Флориде. Спортсмен спокойно подошел к нему и подтолкнул рептилию в водоем. От неожиданности земноводное мгновенно нырнуло в воду и больше погреться на солнышке на это место не возвращалось. Необычное видео появилось в Twitter. "Ему повезло, что он все еще имеет свою левую руку", – прокомментировал поступок гольфиста один из пользователей.
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Президент Молдавии Игорь Додон привез в подарок Владимиру Путину несколько ящиков дорогого, выдержанного вина. На встрече с российским президентом в Москве молдавский лидер предложил обсудить недавний досадный случай дипломатического демарша...»
В Москве завершил свою работу двухдневный международный форум "Медиаобразование в педагогической сфере: опыт и новые подходы к управлению". В рамках мероприятия политики, общественные деятели, ученые и педагоги обсудили вопросы повышения уровня медийной грамотности и противодействия информационным атакам...»
Глава Украинской православной церкви Киевского Патриархата Филарет (Денисенко) с трибуны Верховной рады призвал граждан страны поголодать ради "победы над Россией". Об этом он заявил на очередном заседании украинского парламента...»