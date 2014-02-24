Голливудский актер признался в убийстве соседа мечом
17 марта 2017, пятница, 10:45 – ИА СОЧИ-24
Голливудский актер признался в убийстве соседа мечом
Рикардо Медина – младший, прославившийся благодаря сериалу "Могучие рейнджеры", признался в убийстве соседа. Актер заявил, что заколол его мечом. Рикардо Медина – младший изменил показания в суде, заявив, что в феврале 2015 года заколол соседа мечом, пишет Lenta.ru. Актера обвинили в непредумышленном убийстве. Теперь 39-летней голливудской звезде грозит до шести лет заключения, отметил прокурор. Окончательный приговор будет оглашен в конце марта.Судебный процесс начался в январе 2016 года. Тогда Медина заявил, что использовал меч в целях самообороны. По словам артиста, он поругался с Джошуа Саттером и заперся в спальне, куда вскоре ворвался оппонент.Словесная перебранка переросла в драку, в ходе которой актер ранил соседа мечом в живот. Он вызвал скорую помощь, но спасти Саттера не удалось. В 2002 году Медина прославился благодаря сериалу "Могучие рейнджеры. Дикий мир", где сыграл одного из главных героев. Через девять лет ему досталась роль злодея по имени Декер в телешоу "Могучие рейнджеры. Самураи".
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В Госдуме во втором чтении одобрили законопроект, согласно которому попавшие под международные санкции предприниматели получат право отказаться от налогового резидентства России. За принятие документа проголосовало абсолютное большинство депутатов...»
Жительница Москвы пожаловалась в районную поликлинику на сексуальные домогательства участкового врача. По словам 30-летней девушки, прибывший на вызов терапевт предложил полечить ее интимными ласками...»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обращение Виктора Януковича к Кремлю. Она подтвердила, что экс-президент Украины просил ввести войска на территорию страны, но никакого письма не писал...»