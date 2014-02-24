"Горячий" племянник Хиллари Клинтон вышел на подиум

5 апреля 2017, среда, 11:01 – СОЧИ-24



"Горячий" племянник Хиллари Клинтон вышел на подиум

Племянник Билла и Хиллари Клинтон Тайлер решил всерьез заняться модельным бизнесом. Молодой человек, которому в США прочат звание нового секс-символа, подписал первый контракт с агентством.Тайлер стал популярен еще когда его тетя Хиллари Клинтон объявила об участии в президентской предвыборной кампании. Юноша решил стать профессиональным манекенщиком и подписал контракт. Теперь Тайлер будет сотрудничать с агентством IMG, передает Usmagazine. Сейчас он проживает в Нью-Йорке, куда недавно переехал. На данныймомент его портфолио насчитывает 20 снимков. Большая их часть сделана фотографом Брайаном Джейми.Отметим, внимание интернет-сообщества Тайлер Клинтон впервые привлек летом 2016 года. Тогда вместообсуждения предвыборной гонки кандидата в президенты США Хиллари Клинтоннекоторые пользователи Сети с интересом следили за Instagram юноши, куда он выкладывал новые снимки. Тайлера Клинтона заметили на съездеДемократической партии США, когда молодой человек поцеловал свою тетю Хилларипосле ее выступления. Оказалось, что привлекательный юноша работает моделью. В Сетитогда появились снимки из его черно-белой фотосессии, где он красуется безрубашки, демонстрируя подтянутое тело.

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