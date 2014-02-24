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"Горячий" племянник Хиллари Клинтон вышел на подиум
5 апреля 2017, среда, 11:01 – СОЧИ-24
Тайлер стал популярен еще когда его тетя Хиллари Клинтон объявила об участии в президентской предвыборной кампании. Юноша решил стать профессиональным манекенщиком и подписал контракт. Теперь Тайлер будет сотрудничать с агентством IMG, передает Usmagazine. Сейчас он проживает в Нью-Йорке, куда недавно переехал. На данный
момент его портфолио насчитывает 20 снимков. Большая их часть сделана фотографом Брайаном Джейми.
Отметим, внимание интернет-сообщества Тайлер Клинтон впервые привлек летом 2016 года. Тогда вместо
обсуждения предвыборной гонки кандидата в президенты США Хиллари Клинтон
некоторые пользователи Сети с интересом следили за Instagram юноши, куда он выкладывал новые снимки. Тайлера Клинтона заметили на съезде
Демократической партии США, когда молодой человек поцеловал свою тетю Хиллари
после ее выступления. Оказалось, что привлекательный юноша работает моделью. В Сети
тогда появились снимки из его черно-белой фотосессии, где он красуется без
рубашки, демонстрируя подтянутое тело.
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