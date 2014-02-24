Госдума начинает весеннюю сессию при минус 25

9 января 2017, понедельник, 11:16 – ИА СОЧИ-24



Госдума начинает весеннюю сессию при минус 25

Москву продолжает морозить: на улице минус 25. Однако для Госдумы седьмого созыва это не помеха – она начинает весеннюю сессию. Главным вопросом для депутатов станет повышение качества законов. Повестку ближайших пленарных заседаний, которые пройдут 11 и 13 января, определит Совет Думы.Старт весенней сессии российского парламента совпал с активизацией его сотрудничества с западными коллегами. 11 января в Москву прибудет делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во главе с ее спикером Педро Аграмунтом. Стоит ли России подавать заявку на подтверждение полномочий в ассамблее на 2017 год – будет решено по итогам этого визита.Как подчеркивал спикер Госдумы Вячеслав Володин, приоритетом для депутатов в 2017 году станет работа над реализацией инициатив, изложенных в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Первым на очереди – резонансный законопроект о декриминализации побоев в семье.Основа для работы по повышению качества законотворческого процесса была заложена еще во время зимней сессии. Тогда были приняты решения, подготовившие почву для новых шагов. Планируется, в частности, выносить законодательные инициативы на широкое обсуждение, к которому будут привлекать и непарламентские партии. Кроме того, законопроекты пройдут экспертизу с участием научных и профессиональных сообществ, а также ведущих российских вузов.Запланировано и взаимодействие с региональными парламентами, включая использование Совета законодателей. Народные избранники обеспечат парламентский контроль за выполнением принятых законов. Кроме того, в январе на Охотном Ряду запланировано два "Правительственных часа". Парламентариям о своей работе расскажут глава Минвостокразвития Александр Галушка и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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