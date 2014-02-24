Госдума не поддержала инициативу Рашкина

5 апреля 2017, среда, 22:29 – СОЧИ-24



Госдума не поддержала инициативу Рашкина

Госдума не поддержала инициативу фракции КПРФ обратиться с протокольным поручением об обращении в правоохранительные органы РФ с требованием проверить данные о недвижимости премьера Дмитрия Медведева, изложенные в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.Инициировал обсуждение по этому вопросу депутат-коммунист Валерий Рашкин. Парламентарий направил депутатский запрос с требованием провести проверку "по поводу дворцов и дач" премьер-министра Дмитрия Медведева главе СКР, а также руководителям ФСБ, МВД и Генпрокуратуры. После того, как он озвучил эту идею, некоторые коллеги из фракции решили вынести на рассмотрение протокольное поручение об обращении в правоохранительные органы РФ с требованием проверить данные о недвижимости премьера Дмитрия Медведева, изложенные в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.Первый замруководителя фракции "Единая Россия" вГосдуме Раиса Кармазина отметила в интервью Dni.Ru,что подобного рода проверками нужно заниматься компетентным органам, а не Госдуме."Должны быть юридические основания, а не какие-то там бумажки", -сказала она, подчеркнув, что накануне коммунист Сергей Решульский на заседании Совета Госдумы сам заявил, что фракция КПРФ хочет от Медведева лишь публичной реакции на озвученные обвинения. Депутат отметила, что коммунисты пошли на поводу урадикала Рашкина. "Получается не партия, а охвостье Навального", -резюмировала парламентарий.Примечательно, что премьер-министр в тот же день высказался по этой теме. Онназвал чушью и какими-то бумажками якобы собранный на него компромат. Главаправительства считает, что за этим стоит стремление вывести людей на улицы.Медведев уверен в том, что акции протеста и нападки на правительство устраиваютте, кто стремиться достичь своих политических целей. "Кому это выгодно?Это выгодно тем, кто заказывает подобного рода сюжеты, материалы", –сказал премьер.По мнению Медведева, у этих людей есть вполне конкретныеполитические цели. Организатора недавних акций протеста премьер-министр назвал"судимым персонажем", который подставляет молодых людей длядостижения шкурных целей. Он также заявил, что продолжит работать на своем посту,несмотря на нападки и провокации.Гендиректор Центра политического анализа Павел Данилин отметил, что идея расследования в отношении главы правительства выгодна исключительно самому Рашкину. "Я думаю, что коммунисты не рады, что его предложение вообще было вынесено на обсуждение", – сказал политолог. По его словам, Геннадий Зюганов оказался в очень неудобной позиции из-за того, что Рашкин начал вести против него борьбу с целью ослабить влияние и занять место бессменного лидера КПРФ."Зюганов и рад бы не выносить этот фейковый запрос Рашкина, но ему ничего не остается делать, иначе партии грозит раскол. В КПРФ все понимают, что это никому не нужно, потому что для коммунистов Навальный – враг, а Рашкин, который с ним якшается, выбивается за рамки коммунистической дисциплины", – резюмировал эксперт.Наблюдатели отмечают, что излишняя самостоятельностьРашкина, которую он проявляет в последнее время говорит о серьезном расколе вКПРФ. Директор консалтинг-агентства NPR Group Дмитрий Фетисов не исключил связейкоммуниста с оппозиционером Алексеем Навальным и напомнил, что это не перваяпопытка Рашкина поиграть на одном поле с ним: во время выборов в Госдуму в 2016году Рашкин активно пытался заигрывать с электоратом Навального и даже поройпублично поддерживал его."Эта ситуация говорит о серьезной внутрипартийнойборьбе и серьезных противоречиях в КПРФ: еще несколько дней назад былоодобрение предложения Рашкина, сейчас – осуждение. Рашкин за последние три годане первый раз конфликтует с Зюгановым и это свидетельствует о кулуарной борьбев партии и о его политических амбициях", – сказал Фетисов в интервью Dni.Ru. Политолог отметил, что сейчасконфликт выходит на публичную стадию, и не исключено, что вскоре Зюгановподнимет вопрос об исключении Рашкина из партии.Напомним, что ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин неподдержал инициативу КПРФ с требованием проверить факты расследования Фондаборьбы с коррупцией, героем которого стал премьер Дмитрий Медведев. Володин считает,что поддержать такое поручение – значит поддержать Навального. Председатель нижнейпалаты сказал депутатам, что не видит смысла рассматривать поручение, так как пострадавшейстороны и фактов взятки нет, а фильм ФБК распространяет лживую информацию. Сегодняу всех фракций есть понимание, что надо объединиться, чтобы защитить премьераот нападок Навального, который поет с голоса западных спецслужб, добавилВолодин.К слову сказать, лидер КПРФ Геннадий Зюганов резко отреагировална прошедшие 26 марта антикоррупционные акции протеста, которые в многихгородах, в том числе, в Москве и Санкт-Петербурге, не были согласованы свластями. В своем заявлении Зюганов назвал организатора несанкционированныхакций Алексея Навального оранжевым революционером, который втягивает в преступнуюдеятельность неокрепшую молодежь.

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