Госдума поможет отраслевым вузам

17 февраля 2017, пятница, 19:16 – ИА СОЧИ-24



Госдума поможет отраслевым вузам

Госдума обратилась к правительству с предложением рассмотреть вопрос об увеличении финансирования отраслевых вузов. Сейчас на работу таких учебных заведений выделяется средств меньше, чем на вузы Министерства образования.Депутаты просят кабмин добавить финансирование в общейсложности 120-ти вузам, которые относятся к Минсельхозу, Минкультуры,Минздраву, Минтрансу и Минспорту. Соответствующее обращение поручил подготовитьспикер Госдумы Вячеслав Володин. "Ситуация вопиющая, 42 тысячи рублей вгод приходится на одного студента сельскохозяйственного вуза", – сказалпредседатель палаты.Еще более кричащая ситуация, по мнению Володина, сложилась ввузах Министерства здравоохранения. Спикер напомнил, что в таких институтах дляобучения будущих врачей могут потребоваться не только парта и планшет, но исерьезное лабораторное оборудование. "Вузы системы здравоохранения, их чуть более50, они оказались у нас на уровне финансирования 72 тысяч на одногостудента, притом что вузы министерства образования – порядка 170 тысяч на студента," – констатировал Володин."Речь идет о том, что финансирование этих вузов идет поостаточному принципу. Если говорить о медицинских вузах, то там затраты должныбыть в разы больше, чем на подготовку гуманитариев. Но парадокс в соотношениине в пользу медицинских и аграрных вузов", – продолжил спикер и длясравнения привел данные, согласно которым на одного студента Высшей школыэкономики в год приходится 330 тысяч рублей.Спикер отметил, что образовательные организациипри Минздраве и Минтрансе в советский период финансировались гораздолучше. Сейчас же на вузы Минобразования приходится примерно 150тысяч рублей на одного студента, а на другие отраслевые учебныезаведения – гораздо меньше.Депутаты считают необходимым пересмотреть подходы к обеспечениюкачества образовательной деятельности отраслевых вузов и более активноприменять имеющиеся у исполнительной власти инструменты их развития, говоритсяв обращении к правительству. В документе также отмечается, что в 2017 году посравнению с 2016 году для вузов Минсельхоза финансирование уменьшилось на 1,23 миллиардарублей, институты Минкультуры недополучили 1,1 миллиарда рублей, а общий дефицит финансирования составляет 3,7 миллиарда ежегодно.Депутаты указывают, что при определении объемовфинансирования отраслевых вузов не учитывается специфика образовательногопроцесса и необходимости закупок лабораторного оборудования, техники и содержанияземельных участков. Народные избранники просят правительство рассмотретьвозможность внесения изменений в применяемую сейчас методику расчета нормативовфинансирования образовательной деятельности образовательных организаций высшегообразования, провести дополнительный анализ распределения специальностей,направлений подготовки по установленным стоимостным группам и размеров,применяемых по ним корректирующих коэффициентов.Также депутаты считают, что целесообразно создать приотраслевых министерствах соответствующие экспертные структуры, представителикоторых смогут привлекаться Федеральной службой по надзору сфере образования инауки к участию в аккредитации образовательной деятельности отраслевых вузов ив осуществлении общественного контроля при проведении такой аккредитации.Расширение финансирования позволит затронуть ситуацию в 120 вузах, изкоторых 49-50 вузов относятся к Минсельхозу, 54-55 – к Минздраву, аостальные – к Министерствам культуры и транспорта.

СОЧИ 24