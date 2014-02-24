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Госдума поможет отраслевым вузам
17 февраля 2017, пятница, 19:16 – ИА СОЧИ-24
Депутаты просят кабмин добавить финансирование в общей
сложности 120-ти вузам, которые относятся к Минсельхозу, Минкультуры,
Минздраву, Минтрансу и Минспорту. Соответствующее обращение поручил подготовить
спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Ситуация вопиющая, 42 тысячи рублей в
год приходится на одного студента сельскохозяйственного вуза", – сказал
председатель палаты.
Еще более кричащая ситуация, по мнению Володина, сложилась в
вузах Министерства здравоохранения. Спикер напомнил, что в таких институтах для
обучения будущих врачей могут потребоваться не только парта и планшет, но и
серьезное лабораторное оборудование. "Вузы системы здравоохранения, их чуть более
50, они оказались у нас на уровне финансирования 72 тысяч на одного
студента, притом что вузы министерства образования – порядка 170 тысяч на студента," – констатировал Володин.
"Речь идет о том, что финансирование этих вузов идет по
остаточному принципу. Если говорить о медицинских вузах, то там затраты должны
быть в разы больше, чем на подготовку гуманитариев. Но парадокс в соотношении
не в пользу медицинских и аграрных вузов", – продолжил спикер и для
сравнения привел данные, согласно которым на одного студента Высшей школы
экономики в год приходится 330 тысяч рублей.
Спикер отметил, что образовательные организации
при Минздраве и Минтрансе в советский период финансировались гораздо
лучше. Сейчас же на вузы Минобразования приходится примерно 150
тысяч рублей на одного студента, а на другие отраслевые учебные
заведения – гораздо меньше.
Депутаты считают необходимым пересмотреть подходы к обеспечению
качества образовательной деятельности отраслевых вузов и более активно
применять имеющиеся у исполнительной власти инструменты их развития, говорится
в обращении к правительству. В документе также отмечается, что в 2017 году по
сравнению с 2016 году для вузов Минсельхоза финансирование уменьшилось на 1,23 миллиарда
рублей, институты Минкультуры недополучили 1,1 миллиарда рублей, а общий дефицит финансирования составляет 3,7 миллиарда ежегодно.
Депутаты указывают, что при определении объемов
финансирования отраслевых вузов не учитывается специфика образовательного
процесса и необходимости закупок лабораторного оборудования, техники и содержания
земельных участков. Народные избранники просят правительство рассмотреть
возможность внесения изменений в применяемую сейчас методику расчета нормативов
финансирования образовательной деятельности образовательных организаций высшего
образования, провести дополнительный анализ распределения специальностей,
направлений подготовки по установленным стоимостным группам и размеров,
применяемых по ним корректирующих коэффициентов.
Также депутаты считают, что целесообразно создать при
отраслевых министерствах соответствующие экспертные структуры, представители
которых смогут привлекаться Федеральной службой по надзору сфере образования и
науки к участию в аккредитации образовательной деятельности отраслевых вузов и
в осуществлении общественного контроля при проведении такой аккредитации.
Расширение финансирования позволит затронуть ситуацию в 120 вузах, из
которых 49-50 вузов относятся к Минсельхозу, 54-55 – к Минздраву, а
остальные – к Министерствам культуры и транспорта.
Источник:
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