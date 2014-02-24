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Грудастая медсестра стала звездой Сети за один день

15 марта 2017, среда, 21:59 – ИА СОЧИ-24

Грудастая медсестра стала звездой Сети за один день
Грудастая медсестра стала звездой Сети за один день
Медсестра-азиатка за короткое время стала секс-символом. Карина Линн работает в тайваньской больнице.
Девушка была настоящим
секс-символом среди местных пользователей Instagram, но ее
популярность неимоверно возросла, когда о ней написали крупнейшие мировые СМИ.
Всего за один день ее аудитория увеличилась более чем на 110 тысяч человек.
На данный момент
подписчиками 23-летней медсестры в Instagram являются 193 тысячи человек. Но не всем по
душе откровенные снимки Линн. Некоторые пользователи раскритиковали
ее за публикацию нескромных фото.
В ответ девушка упрекнула критиков, заявив, что они завидуют,
сообщает Daily Mail. Красотка считает, что ее снимки не
понравились некоторым пользователям, потому что она живет "более насыщенной",
чем ее недоброжелатели, жизнью.
Карина
отметила, что не делает фотографий с целью прославиться. "Я это я – делаю вещи,
которые делают меня счастливой, живу своей обычной жизнью и не считаю себя
особенной", – заявила она. Тех же, кто ищет популярности в Сети таким образом,
девушка назвала "ничтожествами, прячущимися за своими мониторами", подчеркнув,
что они "ничего не добились в жизни".
Отмечается, что Линн была медсестрой в клинике "Мин Шань"
города Тайбэй. Однако недавно девушка сменила место работы, она продолжает трудиться
по той же специальности). Теперь ее пациентами желает стать добрая
половина мужского населения Тайваня.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 21:58
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