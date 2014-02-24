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Грудастая серфингистка вызвала цунами в соцсетях
16 марта 2017, четверг, 21:58 – ИА СОЧИ-24
Коффи входила в топ-20
мирового рейтинга серфингистов. Лидирует она не только в карьере, но и в обыденной
жизни, публикуя свои жаркие снимки в соцсетях. У блондинки в Instagram 714 тысяч подписчиков, которые с нетерпением
ждут каждого ее фото и оставляют под каждым из них свои комментарии.
В каждое фото Элли-Джин
– это не только море, пляжи, солнце, но и прекрасное загорелое тело, вызывающее
"аппетит" у представителей противоположного пола. На снимках девушка красуется
зачастую вместе со своими не менее симпатичными сестричками, которых у нее три.
Когда Коффи была маленькой, ее родители
исколесили всю Австралию. На доску Элли-Джин впервые встала в Сиднее, где осели
ее родители. Покорение волн превратилось для девушки в дело всей жизни.
Сейчас австралийка мечтает стать лучшей
серфингисткой планеты. В прошлом году она получила травму и спустилась в
рейтинге во вторую полусотню. Однако ее карьера, по сути, только начинается.
Красотка говорит, что в
соцсетях ее часто укоряют за чрезмерное количество откровенных снимков. На
критику она старается не реагировать. "Мне нравится, как я выгляжу, и я
постоянно тренируюсь для того, чтобы стать лучшей. В конце концов, бикини – это
моя тренировочная форма", – заявила девушка.
Источник:
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