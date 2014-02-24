Грудастая серфингистка вызвала цунами в соцсетях

16 марта 2017, четверг, 21:58 – ИА СОЧИ-24



Грудастая серфингистка вызвала цунами в соцсетях

Профессиональный серфер, 22-летняя австралийка Элли-Джин Коффи стала настоящей звездой Instagram. Красотка жалуется, что в соцсетях ее критикуют за чрезмерное количество откровенных фото.Коффи входила в топ-20мирового рейтинга серфингистов. Лидирует она не только в карьере, но и в обыденнойжизни, публикуя свои жаркие снимки в соцсетях. У блондинки в Instagram 714 тысяч подписчиков, которые с нетерпениемждут каждого ее фото и оставляют под каждым из них свои комментарии.В каждое фото Элли-Джин– это не только море, пляжи, солнце, но и прекрасное загорелое тело, вызывающее"аппетит" у представителей противоположного пола. На снимках девушка красуетсязачастую вместе со своими не менее симпатичными сестричками, которых у нее три.Когда Коффи была маленькой, ее родителиисколесили всю Австралию. На доску Элли-Джин впервые встала в Сиднее, где оселиее родители. Покорение волн превратилось для девушки в дело всей жизни.Сейчас австралийка мечтает стать лучшейсерфингисткой планеты. В прошлом году она получила травму и спустилась врейтинге во вторую полусотню. Однако ее карьера, по сути, только начинается.Красотка говорит, что всоцсетях ее часто укоряют за чрезмерное количество откровенных снимков. Накритику она старается не реагировать. "Мне нравится, как я выгляжу, и япостоянно тренируюсь для того, чтобы стать лучшей. В конце концов, бикини – этомоя тренировочная форма", – заявила девушка.

СОЧИ 24