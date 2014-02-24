Губернатор Полтавченко назвал число погибших и раненых при теракте
3 апреля 2017, понедельник, 17:14 – СОЧИ-24
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко прибыл на место взрыва в метро. По его словам, в теракте погибли десять человек, еще 20 получили ранения.
СОЧИ 24
Источник: Дни.ру
сегодня, 18:30 На Украине поглумились над терактом в Петербурге
На Украине пользователи соцсетей поглумились над взрывом в метро Санкт-Петербурга. Теракт, жертвами которого стали девять человек, стал для некоторых поводом поупражняться в остроумии...»
сегодня, 18:30 На Украине поглумились над терактом в Петербурге
На Украине пользователи соцсетей поглумились над взрывом в метро Санкт-Петербурга. Теракт, жертвами которого стали девять человек, стал для некоторых поводом поупражняться в остроумии...»
|
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
комментариев - 1, 16-6-2014Депутаты предложили вернуть имперский флаг
комментариев - 10, 28-4-2014Названы недобросовестные застройщики Краснодарского края
комментариев - 1, 28-4-2014Киев выдвинул ультиматум Донецку
комментариев - 2, 13-4-2014Водозабор на реке Бешенка готов на 70 процентов
комментариев - 1, 29-3-2014Рейтинг Обамы упал до рекордного минимума
комментариев - 1, 29-3-2014Толоконникова защищает зеков ради пиара
комментариев - 1, 29-3-2014Под санкции США попали Сечин и Козак
комментариев - 1, 28-3-2014В Грузии вербуют наемников для Украины
комментариев - 1, 27-3-2014Украина перекрыла подачу воды в Крым
комментариев - 1, 25-3-2014Десятки тысяч армян вернутся в Крым
комментариев - 1, 20-3-2014Украина сохраняет русский язык
комментариев - 1, 24-2-2014Саакашвили допросят по десяти делам
комментариев - 1, 24-2-2014Ким Чен Ын показал младшую сестру
РЕКЛАМА