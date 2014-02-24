Хакеры напугали ракетным ударом Кремля по Вашингтону
23 января 2017, понедельник, 08:59 – ИА СОЧИ-24
Хакеры напугали ракетным ударом Кремля по Вашингтону
Один из аккаунтов американского издания New York Times в Twitter подвергся нападению хакеров. Взломав микроблог, злоумышленники сообщили о ракетном ударе, который Россия намерена нанести по США. Соответствующий твит появился в 9:40 по местному времени, однако пост был быстро удален. Позже в микроблоге появился пост от другой хакерской группировки OurMine, передает газета "Известия". Программисты из этого сообщества сообщили, что заподозрили атаку на микроблог New York Times и решили сами его взломать, чтобы вычислить злоумышленников. Хакеры также отметили, что кибератаку совершила та же группировка, которая ранее распространила информацию о смерти поп-певицы Бритни Спирс. Посты OurMine позже также были удалены. Напомним, в начале января текущего года американские спецслужбы сообщили о том, что сотрудникам Федеральной службы безопасности России удалось взломать популярную соцсеть Telegram. По мнению автора доклада, система шифрования, применяемая в данной программе, "вызывала сильный интерес" у российских спецслужб по причине того, что этот мессенджер якобы пользуется большой популярностью в России среди политических активистов и оппозиционеров.Ранее американские спецслужбы также заявили о том, что выборы президента США проходили при активном участии Кремля. Часть этих данных была представлена во время брифинга Дональду Трампу.
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