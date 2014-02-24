Хипстер Климкин повеселил Украину

16 марта 2017, четверг, 09:13 – ИА СОЧИ-24



Хипстер Климкин повеселил Украину

Украинские политики то и дело становятся объектами насмешек. Обычно в курьезные ситуации попадает либо президент страны Петр Порошенко, либо мэр Киева Виталий Кличко, но на этот раз порция унижения досталась министру иностранных дел Павлу Климкину.Интернет-сообщество позабавила фотография, опубликованная в официальной группе Министерства иностранных дел Украины в Facebook. На встречу с коллегой из Люксембурга Павел Климкин оделся весьма неоднозначно. Дипломат явился на переговоры в джинсах, что уже является некоторым нарушением этикета. Вдобавок он решил освежить свой образ, подвернув штанины, как это делают хипстеры– модные представители современной молодежи."Климкин, весна-лето.Непреходящие ценности", – прокомментировал снимок один из пользователей соцсети Twitter. "Нужна еще фотка с вейпом (электронной сигаретой. – Прим. ред.)для ясности картины", – написал другой. В свое время досталось от пользователей Сети и спикеру Верховной рады Андрею Парубию. Председателя парламента подняли на смех, после того как он предстал перед коллегами из Японии с расстегнутой ширинкой.И все же чаще остальных украинских политиков нападкам подвергается президент страны Петр Порошенко. В социальных сетях его высмеивали за мятый костюм, невнятную речь и философские высказывания о судьбе государства.

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