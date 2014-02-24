Хитрый Киев поманил Крым свободной Европой

Киев решил предоставить бонус тем жителям Крыма, которые оставили у себя украинские паспорта. Теперь эти граждане могут оформить документ, разрешающий въезд в страны ЕС без визы. О нововведении заявил замдиректора департамента ЕС МИД Украины Сергей Саенко. По его словам, жители Крыма могут оформить документ исключительно на территории соседней страны. "Мы знаем, что есть граждане (в Крыму. – Прим. ред.), у которых есть украинское гражданство и паспорт. И они могут прибыть на материковую Украину получить биометрический паспорт", – цитирует Саенко РИА Новости.Представитель украинского МИДа также уточнил, что каждая заявка будет рассматриваться в индивидуальном порядке. Судя по всему, таким хитрым образом Киев решил переманить часть жителей полуострова. Пресс-атташе представительства ЕС на Украине Давид Стулик также подтвердил эту информацию, отметив, что имеющим украинское гражданство крымчанам необходим биометрический паспорт для свободного въезда в Европу. Напомним, Украина долго добивалась от ЕС введения безвизового режима для своих граждан. В итоге Европарламент на пленарной сессии в Страсбурге одобрил эту меру. Для вступления решения в силу его должен утвердить еще и Совет ЕС. После этого соответствующий документ надлежит подписать председателю Европарламента и представителю председательствующей в ЕС Мальты.
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В 14:53 по местному времени (15:53 мск) в полицию поступило сообщение о том, что грузовик на огромной скорости протаранил толпу людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего потребуется тщательная работа специалистов, однако уже сейчас стали известны некоторые подробности произошедшего...»
Многие люди сходят с ума от необычного аромата, который источают страницы старых книг. Однако чем именно пахнут печатные издания, мало кто сможет с ходу определить. Британские ученые решили раскрыть эту загадку с помощью специального исследования...»