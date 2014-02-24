Хомяк в собственном домике покорил соцсети

16 марта 2017, четверг, 13:16 – ИА СОЧИ-24



Хомяк в собственном домике покорил соцсети

Британка Тиффани Жанг похвасталась в социальных сетях своим хомяком. По ее словам, грызун не только спит в своей кроватке, но и ест из собственной посуды.Девушка рассказала, что хомяк Чиз живет с ней уже 16 месяцев. "Он не похож ни на кого из питомцев, кто был у меня до него. Он регулярно стелет свою кроватку, сбрасывая с нее все лишние вещи", – отметила Тиффани. Она также подчеркнула, что специально подбирала кукольную мебель для своего любимца во время поездки в Токио, сообщает Mirror.

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