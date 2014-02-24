Хомяк в собственном домике покорил соцсети

Британка Тиффани Жанг похвасталась в социальных сетях своим хомяком. По ее словам, грызун не только спит в своей кроватке, но и ест из собственной посуды. Девушка рассказала, что хомяк Чиз живет с ней уже 16 месяцев. "Он не похож ни на кого из питомцев, кто был у меня до него. Он регулярно стелет свою кроватку, сбрасывая с нее все лишние вещи", – отметила Тиффани. Она также подчеркнула, что специально подбирала кукольную мебель для своего любимца во время поездки в Токио, сообщает Mirror.
В Москве проходит международная конференция "Литература и внешняя культурная политика". В рамках мероприятия ученые, политики, а также общественные деятели обсудят роль культуры во внешней политике государства...»
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В Москве проходит международная конференция "Литература и внешняя культурная политика". В рамках мероприятия ученые, политики, а также общественные деятели обсудят роль культуры во внешней политике государства...»
Для канцлера Германии Ангелы Меркель крайне важна предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры двух лидеров позволят продемонстрировать стремление Берлина к диалогу с Москвой, уверены эксперты...»
Сервис по отслеживанию посылок и писем "Почты России" допустил смешную опечатку в фамилии российского ученого-биоинформатика, замдиректора Института проблем передачи информации РАН Михаила Гельфанда. Госструктура назвала его Гендальфом...»