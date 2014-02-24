Хвастун Порошенко "забыл" о теракте в Петербурге

3 апреля 2017, понедельник, 21:43 – СОЧИ-24



Хвастун Порошенко "забыл" о теракте в Петербурге

Президент Украины Петр Порошенко всегда оперативно реагирует на теракты в странах Европы, высказывая соболезнования пострадавшим народам. Однако трагедию, случившуюся в метро Санкт-Петербурга, он предпочел проигнорировать.Петр Порошенко никак не прокомментировал взрыв в подземке северной столицы, в результате которого погибли 14 человек и пострадали около 50. Зато украинский лидер не забыл похвастаться тем, что Международный валютный фонд (МВФ) принял, наконец, решение о переводе Киеву транша в размере одного миллиарда долларов. Об этом президент поспешил написать у себя в Twitter. "Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине $1 млрд", – говорится в сообщении. Тем временем, даже в Турции не остались равнодушны к теракту в Санкт-Петербурге. И это несмотря на непростые отношения Москвы и Анкары. Так, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу разместил у себя на странице в Twitter запись на русском языке, в которой он выразил соболезнования россиянам в связи с терактом. "Решительно осуждаю чудовищную атаку в Санкт-Петербурге, унесшую много жизней. Приношу самые искренние соболезнования Российскому Народу", – написал дипломат. Также слова поддержки россиянам высказал и председатель Европейского совета Дональд Туск, который также сделал пост на русском языке. "Мои мысли с жертвами взрыва в метро в Санкт-Петербурге, с их родными и близкими", – оставил он запись в Twitter. Напомним, ранее в метро Петербурга прогремело два взрыва – по предварительным данным, в результате происшествия погибли по меньшей мере 14 человек, еще 50 пострадали. Сообщалось, что бомба сдетонировала на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь".

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