Идею отменить маткапитал разнесли в пух и прах

13 марта 2017, понедельник, 14:59 – ИА СОЧИ-24



Идею отменить маткапитал разнесли в пух и прах

Начавшаяся уже 10 лет назад программа выплаты материнского капитала в России позволила сотням тысяч семей потратить полученные средства на удовлетворение своих насущных потребностей. Однако находятся те, кто хочет отменить доказавшую свою эффективность меру.Маткапитал начали выплачивать в России с 1 января 2007 года семьям, родившим или усыновившим второго, а также каждого последующего ребенка. За прошедшие годы сумма пособия значительно увеличилась. Так, если в 2007 году она составляла 250 тысяч рублей, то теперь его размер превышает 450 тысяч. Таким образом, за 10 лет сумма выплачиваемых по программе поддержки семей средств увеличилась почти в два раза. Стоит подчеркнуть, что потратить полученные деньги семьи могут на самые разные нужды. Во-первых, это улучшение жилищных условий, в том числе погашение ипотечного кредита, строительство дома, ремонт, участие в жилищно-строительных кооперативах. Во-вторых, родители могут потратить деньги на образовательные нужды. Среди них оплата содержания ребенка в детском саду, его обучение в образовательном учреждении, в том числе проживание ребенка в общежитии.Также деньги могут быть использованы в медицинских целях, в том числе для оплаты дорогостоящих операций или покупки товаров, предназначенных для адаптации детей-инвалидов. Кроме того, маткапитал может быть потрачен на пенсионные накопления матери. Иными словами, спектр применения этих выплат весьма обширен.При этом результаты действия программы весьма впечатляют. Так, только в Московской области в прошлом году маткапитал получили около десяти тысяч семей. По словам заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой, общая сумма использованных средств составила 930 миллионов рублей. Всего же с начала программы по всей России право на материнский капитал получили почти семь миллионов российский семей.Несмотря на очевидные положительные результаты этой меры господдержки семей, находятся те, кто предлагает ее отменить. Так, в понедельник, 13 марта, депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Сергей Вострецов выступил с предложением отказаться от выплаты материнского капитала, заменив его на ежемесячные пособия. Однако коллеги парламентария отнеслись к его идее весьма скептически. Как отметил председатель комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, инициатива об отмене маткапитала представлена в дискуссионном порядке и нуждается во всестороннем анализе для определения тех рисков, которыми она чревата. "Авторы идеи убеждены, что идея маткапитала себя изжила. На мой взгляд, это не так – просто ее необходимо адаптировать к нынешним реалиям, исходя из демографической ситуации в каждом регионе", – сказал парламентарий.По мнению Нилова, программа в целом показала себя с положительной стороны, позитивно повлияв на ситуацию с рождаемостью в стране. В то же время он отметил, что демографическая ситуация по стране разнится от региона к региону, и однозначно сохранять маткапитал нужно в тех из них, где имеется потребность в увеличении рождаемости. "Причем, возможно, в большем объеме, чем установлено сейчас", – подчеркнул депутат.В свою очередь, председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил, что крайне озадачен предложением об отмене маткапитала. "Отказаться от этого – значит перечеркнуть целую страницу в нашей новейшей истории, уничтожить программу, ставшую одним из 10 самых успешных проектов последних лет, позволившую нам за долгие годы приблизиться к хорошей рождаемости", – прокомментировал ситуацию корреспонденту Dni.Ru парламентарий. По его словам, программа, конечно же, может нуждаться в каких-то коррективах и поправках. "Но заявление о том, что маткапитал себя якобы не оправдал, а значит, его необходимо заменить, лично я считаю не соответствующим действительности", – сказал он. Кроме того, Морозов убежден, что как и любая законодательная инициатива, идея об отмене маткапитала и замене его ежемесячными выплатами нуждается в тщательном анализе. "Мы должны все взвесить, обдумать, а потом уже обсуждать", – считает депутат Госдумы. При этом он отметил, что маткапитал и ежемесячные выплаты – это две совершенно разные вещи, которые оказывают отличное друг от друга действие на социальную ситуацию в стране. "Обсуждать замену одной меры соцподдержки на другую нужно лишь после огромной работы аналитиков, финансовых вычетов, исследований социологов, психологов, медиков и прочих специалистов", – резюмировал депутат.Политологи также скептически относятся к данной инициативе. "Я категорически не согласен с тем, что маткапитал себя не оправдал", – заявил генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин. По его словам, говорить о положительной демографической динамике еще 10 лет назад было невозможно, теперь же благодаря маткапиталу она стала реальностью. "Поэтому мне представляется, что подобные инициативы не совсем правильны", – подчеркнул эксперт в комментарии для Dni.Ru.При этом Данилин уверен, что ежемесячные выплаты не смогут стать полноценной альтернативой материнскому капиталу из-за своей гораздо меньшей социальной эффективности. "Необходимо понимать, что эти ежемесячные выплаты, скорее всего, будут просто проедены, что вряд ли даст какой-то положительный эффект в общем плане, разве что разгонит инфляцию", – считает аналитик. Стоит отметить, что предложение заменить маткапитал ежемесячными выплатами уже прокомментировали в правительстве. Так, глава Минтруда России Максим Топилин заявил, что такие регулярные дотации обойдутся бюджету в гораздо большую сумму, чем маткапитал. "Надо посмотреть, какие расчеты сделали депутаты. Там, по-моему, какие-то фантастические цифры", – сказал он. При этом он напомнил, что главная задача маткапитала – это стимулирование рождаемости, а не поддержка семьи, и призвал авторов инициативы не путать два этих понятия. "Если идет речь просто о поддержке семьи, то это другие инструменты. Не надо вообще мыслить – это странное мышление в логике того, что одно на другое заменить. Нельзя менять. А расчеты будем смотреть", – резюмировал министр.

СОЧИ 24