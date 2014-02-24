Илюмжинов раскрыл подробности встречи с инопланетянами

16 марта 2017, четверг, 19:44 – ИА СОЧИ-24



Илюмжинов раскрыл подробности встречи с инопланетянами

Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов рассказал о встрече с инопланетянами. По его словам, контакт произошел в Москве в 1997 году.Занимающийв то время должностьпрезидента республики Калмыкии Илюмжинов отметил, что удивительное происшествие случилось, когда он находился в своей квартире. По его словам, он побывал наинопланетном корабле.Такогоразвития событий ничто не предвещало. "Я приехал совстречи, почитал книгу, телевизор посмотрел. Все, лег спать вроде бы", -цитирует президентаFIDE телеканал "Звезда". "Япочувствовал, что окно открыто. Балкон. И я должен выйти. Коридор. И япереместился на корабль, тарелка", – отметил Илюмжинов.Позжеон, анализируя произошедшее, сомневался – не сон ли это? Однако, по его словам,есть свидетели, которые видели, что мужчина дома отсутствовал. Он утверждает, что четкоощущал происходящее.Илюмжинов даже описалпредставителей иной цивилизации. По его словам, они были желтого цвета. Болеетого, президент FIDE в деталях вспомнил разговор с визитерами. "Начитавшись фантастических книг, спросилих: "Слушайте, ну, у вас тут час, а у нас тысяча лет пройдет. Я вернусь,там совсем другая земля будет. Я не найду тех людей, с которыми яработал". Они говорят: "Нет, нормально все будет", – поделилсяИлюмжинов.Инопланетяне рассказали президентуFIDE, что до сих пор не вступили в контакт с землянами, поскольку люди кэтому еще не готовы. "Выже с муравьями не общаетесь, вы еще на том зачаточном уровне", – вспоминаетИлюмжинов слова представителей высшего разума.Об удивительном событии он рассказал БорисуЕльцину, в то время являвшемуся президентом России. "Он говорит: "Ну прилетел – прилетел, иди работай", – резюмировал Илюмжинов.

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