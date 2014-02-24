Ирада Зейналова спела в Донбассе о мире

Известная телеведущая Ирада Зейналова спела перед ополченцами Донбасса. Журналист исполнила две жизнеутверждающие композиции – "Мы за мир" и "Если бы парни всей Земли". Видео неожиданной импровизации Зейналовой снял один из очевидцев, передает Life.ru. Как видно на записи, телеведущая одетая в защитный бронежилет и шлем, поет перед одним из донбасских ополченцев. Заметно, что Ирада немного смущается и старается не смотреть в камеру.
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Государство Украина прекратит существование через 60 дней, убежден Александр Захарченко. По мнению главы непризнанной Донецкой народной республики, "гвоздем в крышку гроба" стало решение о национализации украинских предприятий в ДНР и ЛНР...»
Показания коллективных приборов учета будут иметь приоритет над нормами, установленными региональными властями. Госдума занялась проблемой необоснованного повышения оплаты расходов на общедомовые нужды. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение парламента...»
Американские ученые на основе множества проведенных исследователей составили психологический портрет идеальной жены для современного мужчины. Оказалось, что представления о том, что дама должна быть, в первую очередь, физически привлекательна и сексуальна, давно устарели...»