Ирада Зейналова спела в Донбассе о мире



Москвичка в шоке от плохого секса с незнакомцем сегодня, 14:31 Жительница Москвы, обратившаяся в полицию после некачественного секса с незнакомцем, рассказала подробности случившегося. По словам девушки, она до сих пор не может отойти от случившегося...»

Украина исчезнет с карты мира через два месяца сегодня, 14:31 Государство Украина прекратит существование через 60 дней, убежден Александр Захарченко. По мнению главы непризнанной Донецкой народной республики, "гвоздем в крышку гроба" стало решение о национализации украинских предприятий в ДНР и ЛНР...»

Значение имени Юлия сегодня, 14:31 Юлия – личность яркая, подвижная, заметная, движущаяся только вверх. Эта женщина с рождения окружена поклонением и с достоинством принимает его...»

В Москве прогремела первая весенняя гроза сегодня, 14:30 Благодаря рекордно высокой температуре воздуха на холодном фронте в столичном регионе развилась мощная кучевая облачность, сообщили специалисты на сайте "Метеоновости"..»



Пенсионерки в Москве подрались до переломов сегодня, 14:13 В Москве произошла драка между двумя пенсионерками..»

Путин написал письмо Горбачеву сегодня, 13:58 Президент России Владимир Путин направил бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву поздравительную телеграму..»

Россиян защитят от коммунальных поборов сегодня, 13:44 Показания коллективных приборов учета будут иметь приоритет над нормами, установленными региональными властями. Госдума занялась проблемой необоснованного повышения оплаты расходов на общедомовые нужды. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение парламента...»

На каких женщинах женятся современные мужчины сегодня, 13:43 Американские ученые на основе множества проведенных исследователей составили психологический портрет идеальной жены для современного мужчины. Оказалось, что представления о том, что дама должна быть, в первую очередь, физически привлекательна и сексуальна, давно устарели...»