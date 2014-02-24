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Иванка Трамп привезла из Китая 53 тонны одежды

13 марта 2017, понедельник, 16:59 – ИА СОЧИ-24

Иванка Трамп привезла из Китая 53 тонны одежды
Иванка Трамп привезла из Китая 53 тонны одежды
Компании дочери президента США Иванки Трамп провезли через таможню 53,5 тонны одежды из Китая. Действия владелицы организаций идут вразрез с заветами ее отца покупать вещи только американского производства.
Большая часть вещей компаний Иванки Трамп производится в Китае и Вьетнаме. Она выпускает одежду под 25 брендами, в частности: G-Ill, Mondani Handbags и Marc Fisher Footwear.
В Соединенные Штаты со дня инаугурации ее отца поступило по меньшей мере 82 грузовых посылки с одеждой трех перечисленных марок, сообщает The Independent. Все содержащиеся в них товары были произведены на китайских фабриках.Эксперты частично смогли установить и содержимое этих посылок. Согласно их данным, компании Иванки Трамп завезли в США 23 тонны обуви, две тонны женских блузок из полиэстра и полторы тысячи кошельков из коровьей кожи.Отметим, что Дональд Трамп неоднократно критиковал корпорации, закупающие свою продукцию за рубежом. Одним из слоганов его политической кампании стало высказывание "покупай американское". На Западе уже успели раскритиковать деятельность Иванки Трамп и окрестить президентскую дочь "исключением" из программы главы государства. В октябре 2016 года в социальных сетях набрало активность движение #GrabYourWallet. Активисты требуют бойкотировать продукцию Иванки Трамп в связи с сексистскими высказываниями ее отца. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер уже назвал эту акцию "прямым нападением" на политику государства.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 21:28
Кот-меломан из Турции очаровал Сеть

Пушистый питомец турецкого музыканта Сарпера Думана завоевал любовь пользователей Сети, продемонстрировав неподдельную любовь к творчеству своего хозяина. Мужчина выложил милое видео на своих страницах в социальных сетях...»

вчера, 21:00
Как российских солдат кормят сухпайком

В последние годы военнослужащие российской армии стали питаться значительно лучше. Однако недавно из воинских частей стали приходить тревожные сообщения: солдат переводят на сухие пайки, которые не только не могут считаться заменой полноценному питанию, но и несут потенциальную угрозу здоровью военнослужащих...»

вчера, 20:45
С бывшего главы Коми сняли обвинение в даче взятки

Уголовное преследование бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера по факту дачи взятки мэру города Сыктывкара было прекращено, передает "Интерфакс"..»

вчера, 20:28
Чубайса шантажируют прослушкой

Анатолий Чубайс потребует привлечь бывшего компаньона Илью Сучкова к уголовной ответственности. Глава корпорации Роснано сообщил о том, что у него вымогают деньги за аудиозаписи деловых переговоров...»

вчера, 19:58
Водитель Ford устроил стрельбу на севере Москвы

В полицию обратился житель Савеловского района на севере Москвы..»

вчера, 19:45
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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова эмоционально отреагировала на слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина, касающиеся выбора представителя России на "Евровидении". Дипломат напомнила своему украинскому коллеге о необходимости соблюдения международных законов...»

вчера, 18:58
Пресс-секретаря Трампа унизили в магазине

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