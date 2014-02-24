Из банка в центре Москвы похитили 20 миллионов

Неизвестные ограбили отделение "Булгарбанка" на Пятницкой улице в Москве. Предположительно, преступление произошло в период с 31 декабря по 10 января. Как рассказал источник в правоохранительных органах, в полицию Москвы обратилась замруководителя офиса "Булгарбанка" с заявлением о краже. Точная дата преступления неизвестна, но по предварительной информации, оно могло произойти в период новогодних праздников. Злоумышленники пробрались в хранилище кредитной организации и совершил кражу в размере 20 миллионов рублей, сообщает РИА Новости. В столичном главке МВД подтвердили информацию об ограблении банка. При этом, его название не уточнили. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье "Кража".Другое крупное хищение денег из банка произошло в августе прошлого года на северо-востоке Москвы. Неизвестный ворвался в отеление кредитной организации на улице Яблочкова и, угрожая предметом, похожим на оружие, связал сотрудников кредитного учреждения. После этого злоумышленник похитил 21 миллион рублей и скрылся.
Снимки с оптическими иллюзиями всегда пользуются бешеной популярностью в Сети, набирая сотни тысяч просмотров и комментариев. Отдохнув после новогодних праздников, пользователи вновь попытались разгадать одну из популярных фотографий такого рода...»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новые санкции, которые Вашингтон готовится ввести против Москвы. Он высказал сожаление по поводу действий некоторых американских политиков и выразил надежду, что рано или поздно на западе возобладает здравый смысл...»
Известие о смерти королевы Великобритании Елизаветы II опубликовали российские хакеры, уверяют западные издания. Как утверждает газета Daily Express, за распространение новости ответственны "прокремлевские сайты"...»
В Северной столице задержан молодой человек, который подозревается в том, что толкнул друга под поезд на станции метро "Площадь Александра Невского", сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу..»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин открыл сегодня весеннюю сессию нижней палаты российского парламента. В своем выступлении перед депутатами он рассказал о приоритетах в работе законодательного собрания на ближайшие месяцы, а также тех нюансах, на которые депутатам следует обратить как можно более пристальное внимание...»
Медики предупреждают: за зимние праздники человек может набрать до десяти избыточных килограммов. Чтобы избежать нежелательной прибавки в весе, психиатры предложили россиянам отказаться от длительных новогодних праздников...»
Снимки с оптическими иллюзиями всегда пользуются бешеной популярностью в Сети, набирая сотни тысяч просмотров и комментариев. Отдохнув после новогодних праздников, пользователи вновь попытались разгадать одну из популярных фотографий такого рода...»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новые санкции, которые Вашингтон готовится ввести против Москвы. Он высказал сожаление по поводу действий некоторых американских политиков и выразил надежду, что рано или поздно на западе возобладает здравый смысл...»
Известие о смерти королевы Великобритании Елизаветы II опубликовали российские хакеры, уверяют западные издания. Как утверждает газета Daily Express, за распространение новости ответственны "прокремлевские сайты"...»
В Северной столице задержан молодой человек, который подозревается в том, что толкнул друга под поезд на станции метро "Площадь Александра Невского", сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу..»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин открыл сегодня весеннюю сессию нижней палаты российского парламента. В своем выступлении перед депутатами он рассказал о приоритетах в работе законодательного собрания на ближайшие месяцы, а также тех нюансах, на которые депутатам следует обратить как можно более пристальное внимание...»
Медики предупреждают: за зимние праздники человек может набрать до десяти избыточных килограммов. Чтобы избежать нежелательной прибавки в весе, психиатры предложили россиянам отказаться от длительных новогодних праздников...»