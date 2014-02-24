Из машины на заправке в Москве украли 150 тысяч долларов
13 марта 2017, понедельник, 15:59 – ИА СОЧИ-24
Водитель Mazda оставил машину у бензоколонки на Каширском шоссе в Москве. Когда он вернулся, то обнаружил, что стекла автомобиля разбиты, а из салона пропали 150 тысяч долларов, передает Life.ru. Преступники, предположительно, скрылись на автомобиле Volvo, сотрудники правоохранительных органов его разыскивают.
Лидер Радикальной партии Украины и член Верховной рады Олег Ляшко подал в суд на президента Петра Порошенко. Поводом стало замалчивание украинским руководством условий соглашения по очередному траншу для Киева от Международного валютного фонда (МВФ)...»
Британские ученые открыли новый метод выявления ВИЧ в мозге человека. Исследователи пришли к выводу, что сделать это можно с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ), которая намного безопаснее применяемой сейчас люмбальной пункции...»
Лидер Радикальной партии Украины и член Верховной рады Олег Ляшко подал в суд на президента Петра Порошенко. Поводом стало замалчивание украинским руководством условий соглашения по очередному траншу для Киева от Международного валютного фонда (МВФ)...»
Британские ученые открыли новый метод выявления ВИЧ в мозге человека. Исследователи пришли к выводу, что сделать это можно с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ), которая намного безопаснее применяемой сейчас люмбальной пункции...»