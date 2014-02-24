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Изрезанное тело топ-менеджера "Роскосмоса" нашли в туалете

18 марта 2017, суббота, 14:00 – ИА СОЧИ-24

Изрезанное тело топ-менеджера "Роскосмоса" нашли в туалете
Изрезанное тело топ-менеджера "Роскосмоса" нашли в туалете
В столичном СИЗО найден мертвым бывший исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" Владимир Евдокимов. Окровавленный труп лежал в туалете камеры.
На теле топ-менеджера обнаружены три колото-резаных ранения. Два удара были нанесены в область грудной клетки и один в шею. Также судмедэксперты нашли кровоподтек на голени.По данным первоначального осмотра, раны неглубокие, примерно 1,5–2 сантиметра. Это значит, что достать до сердца лезвие никак не могло, соответственно, причиной смерти Евдокимова скорее всего стало колото-резаное ранение в шею.Как пишет life.ru, установлено, что порезы были сделаны в туалете камеры, но потом тело перенесли на другое место, где медики и констатировали смерть Евдокимова. Примечательно, что рядом с трупом лежал и нож, которым, вероятно были нанесены ранения.Следственный комитет уже возбудил уголовное дело об убийстве. Прокуратура приступила к проверке исполнения федерального законодательства о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в части режима охраны следственно-арестованных. В свою очередь в "Роскосмосе" заявили, что будут настаивать на выяснении всех обстоятельств гибели Евдокимова и всестороннем расследовании дела. Владимир Евдокимов был арестован в декабре прошлого года. Топ-менеджер госкорпорации обвинялся по делу о хищении имущества ОАО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" на 200 миллионов рублей.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Изрезанное тело топ-менеджера "Роскосмоса" нашли в туалете

В столичном СИЗО найден мертвым бывший исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" Владимир Евдокимов. Окровавленный труп лежал в туалете камеры...»

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сегодня, 12:01
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