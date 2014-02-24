Известная актриса выйдет замуж за знаменитого узника
14 февраля 2017, вторник, 13:59 – ИА СОЧИ-24
Известная актриса выйдет замуж за знаменитого узника
Браки совершаются на небесах, поэтому любящие сердца соединяются, преодолевая препятствия. Вот и для британца Чарльза Бронсона на пути к семейному счастью не стал помехой тот факт, что от избранницы его отделяет решетка. Самый известный узник Великобритании – 64-летний Чарльз Бронсон – скоро изменит семейный статус. Славящийся жестким характером заключенный, отбывающий срок в британской тюрьме, предложил руку и сердце актрисе Поле Уильямсон, сыгравшей в сериале "Улица Коронации".Перед встречей, приуроченной к Дню святого Валентина, Уильямсон заявила, что очень любит Бронсона, пишет газета The Sun. "Мы с ним идеально подходим друг другу", – отметила актриса. В ходе беседы с журналистами она призналась, что состоит в отношениях с Бронсоном уже пять месяцев. Примечательно, что Уильямсон пробыла в тюрьме вместе с женихом около двух часов, после чего, широко улыбаясь, отправилась домой на автомобиле. При этом пока неизвестно, как она ответила на предложение руки и сердца. Чарльз Бронсон находится за решеткой уже 41 год. Британца арестовали за вооруженное ограбление. Позже, уже находясь в заключении, он печально прославился жестким характером и буйными выходками. Мятежный арестант регулярно совершал нападения на охранников и удерживал их в заложниках. Из-за чего ему неоднократно добавляли тюремный срок. Примечательно, что жизнь Бронсона стала источником вдохновения для кинематографистов. В 2008 году в Британии о нем сняли фильм с Томом Харди в главной роли.
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Если США хотят заключить сделку с Россией на Ближнем Востоке, то администрации президента Дональда Трампа необходимо максимально ослабить Иран и свергнуть правящий в нем режим. Об этом пишет влиятельная американская газета The Wall Street Journal...»
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю России (Россельхознадзор) ввела временные ограничения в отношении Жлобинского мясокомбината в Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы ведомства..»
Переодевшийся в девушку цыган зашел в магазин в Полысаеве Кемеровской области и потребовал отдать ему деньги из кассы за снятие порчи с продавщицы. На следующий день потерпевшая обратилась в полицию...»
У руководителей фракций Госдумы появятся по 30 помощников на общественных началах в регионах, ими могут стать бывшие депутаты. Как пояснил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, помощники будут заниматься экспертной деятельностью и работой с избирателями...»