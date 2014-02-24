Известного ведущего избили в центре Москвы

2 апреля 2017, воскресенье, 16:29 – СОЧИ-24



Известного ведущего избили в центре Москвы

В полицию обратился популярный теле– и радиоведущий Константин Михайлов. Он рассказал, что на выходе из одного из ночных клубов в центре Москвы на него напала группа злоумышленников.Ведущий рассказал правоохранительным органам об обстоятельствах нападения. "Ко мне подошли трое неизвестных, один ударил меня в челюсть, а другие тем временем отобрали ноутбук, паспорт, банковские карты и скрылись", – цитирует Life.ru Константина Михайлова.Нападение произошло на Моховой улице. После заявления ведущего полиция начала поиск злоумышленников. Подробности произошедшего уточняются. В частности, полиции только предстоит выяснить, был ли Михайлов целью налетчиков или стал их случайной жертвой.Отметим, в социальных сетях ведущий о нападении пока не рассказал. Последнее сообщение "ВКонтакте" он выложил еще 31 марта. Не появлялось свежих обновлений и в Twitter, а также LiveJournal.Константин Михайлов ведет дневное шоу на радио MAXIMUM. Кроме того, занимается производством корпоративного радио, рекламных теле– и радио-роликов, размещением рекламы на радио и телевидении и режиссурой музыкальных видеоклипов.Также Константин Михайлов известен как создатель и генеральный продюсер первого российского эротического телеканала "Русская ночь". За свою карьеру неоднократно признавался лучшим радиоведущим в стране.

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