Известную модель шантажировали работой в эскорте

17 марта 2017, пятница, 18:14 – ИА СОЧИ-24



Известную модель шантажировали работой в эскорте

Мошенник несколько дней шантажировал руководителя одного из столичных модельных агентств Анну Артеменко. Мужчина угрожал рассказать о том, что девушка занимается проституцией, если она не заплатит ему 300 тысяч рублей.Московские полицейские задержали злоумышленника,который шантажировал известную модель. Он запугивал Артеменко уголовным деломза якобы оказываемые ею эскорт-услуги. Девушка под давлением согласилась напередачу денег, при этом обратившись в правоохранительные органы.Полицейским Анна заявила, что никогда не занималасьорганизацией проституции, а всегда работала в модельном бизнесе. Чтобы избежатьклеветы, она написала заявление на мошенника, сообщает Life.ru.На встрече с 25-летнимшантажистом модель передала ему меченые купюры. Таким образом вымогатель попалсяс поличным. В настоящее время подозреваемый находится в отделении полиции, гдеего допрашивают сотрудники правоохранительных органов.Мужчина признался, что шантажомхотел получить от Анна Артеменко 300 тысяч рублей, угрожая пустить слух о занятияхмодели проституцией. Также он рассказал, что информацию об оказании девушкойэскорт-услуг он просто выдумал. Знаменитые люди часто становятся жертвами мошенников и хакеров. Напомним, в ноябре 2016 годакиберпреступники слили в Сеть фото полностью обнаженной бывшей солистки "Блестящих" Юлии Ковальчук. Снимок голой певицы произвел эффект разорвавшейся бомбы. Девушка сделала селфи, стоя у зеркала, поэтому все ее прелести были видны в отражении. Вероятно, столь высокохудожественное фото Юлия сняла для своего мужа Алексея Чумакова.

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