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Известную модель шантажировали работой в эскорте

17 марта 2017, пятница, 18:14 – ИА СОЧИ-24

Известную модель шантажировали работой в эскорте
Известную модель шантажировали работой в эскорте
Мошенник несколько дней шантажировал руководителя одного из столичных модельных агентств Анну Артеменко. Мужчина угрожал рассказать о том, что девушка занимается проституцией, если она не заплатит ему 300 тысяч рублей.
Московские полицейские задержали злоумышленника,
который шантажировал известную модель. Он запугивал Артеменко уголовным делом
за якобы оказываемые ею эскорт-услуги. Девушка под давлением согласилась на
передачу денег, при этом обратившись в правоохранительные органы.
Полицейским Анна заявила, что никогда не занималась
организацией проституции, а всегда работала в модельном бизнесе. Чтобы избежать
клеветы, она написала заявление на мошенника, сообщает Life.ru.
На встрече с 25-летним
шантажистом модель передала ему меченые купюры. Таким образом вымогатель попался
с поличным. В настоящее время подозреваемый находится в отделении полиции, где
его допрашивают сотрудники правоохранительных органов.
Мужчина признался, что шантажом
хотел получить от Анна Артеменко 300 тысяч рублей, угрожая пустить слух о занятиях
модели проституцией. Также он рассказал, что информацию об оказании девушкой
эскорт-услуг он просто выдумал. Знаменитые люди часто становятся жертвами мошенников и хакеров. Напомним, в ноябре 2016 года
киберпреступники слили в Сеть фото полностью обнаженной бывшей солистки "Блестящих" Юлии Ковальчук. Снимок голой певицы произвел эффект разорвавшейся бомбы. Девушка сделала селфи, стоя у зеркала, поэтому все ее прелести были видны в отражении. Вероятно, столь высокохудожественное фото Юлия сняла для своего мужа Алексея Чумакова.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 20:45
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сегодня, 19:31
Додон загладил вину перед Путиным

Президент Молдавии Игорь Додон привез в подарок Владимиру Путину несколько ящиков дорогого, выдержанного вина. На встрече с российским президентом в Москве молдавский лидер предложил обсудить недавний досадный случай дипломатического демарша...»

сегодня, 19:14
Как выжить в информационной войне

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сегодня, 19:14
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