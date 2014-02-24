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Известную модель шантажировали работой в эскорте
17 марта 2017, пятница, 18:14 – ИА СОЧИ-24
Московские полицейские задержали злоумышленника,
который шантажировал известную модель. Он запугивал Артеменко уголовным делом
за якобы оказываемые ею эскорт-услуги. Девушка под давлением согласилась на
передачу денег, при этом обратившись в правоохранительные органы.
Полицейским Анна заявила, что никогда не занималась
организацией проституции, а всегда работала в модельном бизнесе. Чтобы избежать
клеветы, она написала заявление на мошенника, сообщает Life.ru.
На встрече с 25-летним
шантажистом модель передала ему меченые купюры. Таким образом вымогатель попался
с поличным. В настоящее время подозреваемый находится в отделении полиции, где
его допрашивают сотрудники правоохранительных органов.
Мужчина признался, что шантажом
хотел получить от Анна Артеменко 300 тысяч рублей, угрожая пустить слух о занятиях
модели проституцией. Также он рассказал, что информацию об оказании девушкой
эскорт-услуг он просто выдумал. Знаменитые люди часто становятся жертвами мошенников и хакеров. Напомним, в ноябре 2016 года
киберпреступники слили в Сеть фото полностью обнаженной бывшей солистки "Блестящих" Юлии Ковальчук. Снимок голой певицы произвел эффект разорвавшейся бомбы. Девушка сделала селфи, стоя у зеркала, поэтому все ее прелести были видны в отражении. Вероятно, столь высокохудожественное фото Юлия сняла для своего мужа Алексея Чумакова.
Источник:
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