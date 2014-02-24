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Изъятым из семей детям бесплатно помогут юристы
15 февраля 2017, среда, 16:43 – ИА СОЧИ-24
По мнению Кучерены, оказание бесплатной юридической помощи
детям – это та возможность, которую нужно дать несовершеннолетним, оказавшимся в сложной ситуации. Речь о необходимости создания такого механизма шла
в рамках круглого стола, посвященного вопросу изъятия детей из семьи.
Адвокат заявил, что намерен выйти с инициативой создания рабочей
группы на базе профильной комиссии Общественной палаты. К обсуждению и
участию в практической реализации идеи планируется привлечь юристов, которые оказывали
бы соответствующую помощь детям."Это отдельная тема, требующая отдельного внимания. Нас
поддержала Московская палата адвокатов, в эту рабочую группу могут войти
психологи и другие эксперты, – отметил Кучерена. – Принцип будет очень простой:
мы разместим на сайте информацию и соберем адвокатов, которые готовы такой
помощью заниматься".По словам члена ОП, работа органов опеки и попечительства
должна быть под жестким общественным контролем. Это связано с тем, что их
деятельность вызывает много вопросов в обществе в плане практики
правоприменения."Не всегда адекватно они действуют. Нужно помнить, что
ребенок – это не вещь, это человек, и все, что с ним происходит, будет иметь
последствия в его взрослой жизни. Что касается процедур, связанных с детьми,
считаю, что нужно усилить роль Общественной палаты в контроле процедур изъятия
детей и их передачи в соответствующие госучреждения", – подчеркнул Кучерена.Он отметил, что тема изъятия детей – крайне чувствительная и
непростая: "Проблема в том, что мир ребенка и взрослого – абсолютно разный.
Ребенок не знает, что такое закон, что такое правила, у него свой мир, который
заключается в его пространстве и отношениях с мамой и папой, – сказал адвокат.
– Когда рушится этот мир, спустя какое-то время, когда ребенок становится
взрослым, эти проблемы, по словам психологов, сказываются во взрослой жизни".Анатолий Кучерена напомнил, что Общественная палата занимается
историей мальчика Егора-Матвея, который два года назад был похищен из роддома в
Дедовске. "Для меня главный принцип всегда – если человеку не причинен вред,
даже противоправно, делается добро – то это не зло. Я как практикующий адвокат
могу сказать: да, у нас жестко наказываются за похищение людей, но, с другой
стороны, если возбуждено уголовное дело, это не значит, что дело дойдет до
суда. Что касается ребенка, понимаете, женщина сделала благо: ребенок был
отказной, а она взяла его в семью", – заключил адвокат.
Источник:
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