Изъятым из семей детям бесплатно помогут юристы

15 февраля 2017, среда, 16:43 – ИА СОЧИ-24



Изъятым из семей детям бесплатно помогут юристы

В Общественной палате проработают механизм бесплатной юридической помощи для изъятых из семьи детей. Адвокат, член ОП Анатолий Кучерена намерен собрать на одной площадке юристов, готовых оказывать помощь детям, когда ситуация с отъемом их у родителей является спорной.По мнению Кучерены, оказание бесплатной юридической помощидетям – это та возможность, которую нужно дать несовершеннолетним, оказавшимся в сложной ситуации. Речь о необходимости создания такого механизма шлав рамках круглого стола, посвященного вопросу изъятия детей из семьи.Адвокат заявил, что намерен выйти с инициативой создания рабочейгруппы на базе профильной комиссии Общественной палаты. К обсуждению иучастию в практической реализации идеи планируется привлечь юристов, которые оказывалибы соответствующую помощь детям."Это отдельная тема, требующая отдельного внимания. Насподдержала Московская палата адвокатов, в эту рабочую группу могут войтипсихологи и другие эксперты, – отметил Кучерена. – Принцип будет очень простой:мы разместим на сайте информацию и соберем адвокатов, которые готовы такойпомощью заниматься".По словам члена ОП, работа органов опеки и попечительствадолжна быть под жестким общественным контролем. Это связано с тем, что ихдеятельность вызывает много вопросов в обществе в плане практикиправоприменения."Не всегда адекватно они действуют. Нужно помнить, чторебенок – это не вещь, это человек, и все, что с ним происходит, будет иметьпоследствия в его взрослой жизни. Что касается процедур, связанных с детьми,считаю, что нужно усилить роль Общественной палаты в контроле процедур изъятиядетей и их передачи в соответствующие госучреждения", – подчеркнул Кучерена.Он отметил, что тема изъятия детей – крайне чувствительная инепростая: "Проблема в том, что мир ребенка и взрослого – абсолютно разный.Ребенок не знает, что такое закон, что такое правила, у него свой мир, которыйзаключается в его пространстве и отношениях с мамой и папой, – сказал адвокат.– Когда рушится этот мир, спустя какое-то время, когда ребенок становитсявзрослым, эти проблемы, по словам психологов, сказываются во взрослой жизни".Анатолий Кучерена напомнил, что Общественная палата занимаетсяисторией мальчика Егора-Матвея, который два года назад был похищен из роддома вДедовске. "Для меня главный принцип всегда – если человеку не причинен вред,даже противоправно, делается добро – то это не зло. Я как практикующий адвокатмогу сказать: да, у нас жестко наказываются за похищение людей, но, с другойстороны, если возбуждено уголовное дело, это не значит, что дело дойдет досуда. Что касается ребенка, понимаете, женщина сделала благо: ребенок былотказной, а она взяла его в семью", – заключил адвокат.

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