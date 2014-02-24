К кому Путин приходит по ночам

Каждую неделю россияне забивают в поисковики около полумиллиона запросов на тему расшифровки сновидений. Эксперты проанализировали активность пользователей и узнали, какие образы им чаще всего являются в грезах. Компания "Яндекс" провела исследование и выяснила, что россияне чаще всего интересуются содержанием сновидений утром, между 09:00 и 10:00. Сюжеты весьма разнообразны, но самым распространенным является "рыбный". Обычно снится живая рыба, реже — большая, жареная, соленая, мертвая, красная, свежая, замороженная, копченая, дохлая, сушеная (в порядке снижения популярности). Чаще всего ее ловят — руками и на удочку, иногда — чистят и покупают.Также в топ запросов вошли слова "ребенок", "человек", "змея" и "умирать". При этом эксперты выяснили, что для каждого региона характерна своя специфика снов. В Челябинской области людям снятся метеориты. Жители Курской, Липецкой, Орловской и Рязанской областей видят религиозные образы – священников и иконы. В Крыму снятся море, дельфины и волны, в Ставропольском крае – грецкие орехи и абрикосы, в Москве – метро, электричка и святая Матрона, в Санкт-Петербурге – метро, черника и клюква. А вот единственный конкретный человек, который снится большинству пользователей, – президент России Владимир Путин. Особенно часто глава государства является по ночам к жителям Чечни.
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В Минобрнауки России предложили расширить список тех студентов, которые имеют право перевестись с платного отделения на бесплатное. Согласно документу, льготы получат женщины, родившие ребенка в период обучения...»
В Госдуме во втором чтении одобрили законопроект, согласно которому попавшие под международные санкции предприниматели получат право отказаться от налогового резидентства России. За принятие документа проголосовало абсолютное большинство депутатов...»
Жительница Москвы пожаловалась в районную поликлинику на сексуальные домогательства участкового врача. По словам 30-летней девушки, прибывший на вызов терапевт предложил полечить ее интимными ласками...»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обращение Виктора Януковича к Кремлю. Она подтвердила, что экс-президент Украины просил ввести войска на территорию страны, но никакого письма не писал...»