К кому Путин приходит по ночам

17 марта 2017, пятница, 11:31 – ИА СОЧИ-24



К кому Путин приходит по ночам

Каждую неделю россияне забивают в поисковики около полумиллиона запросов на тему расшифровки сновидений. Эксперты проанализировали активность пользователей и узнали, какие образы им чаще всего являются в грезах.Компания "Яндекс" провела исследование и выяснила, что россияне чаще всего интересуются содержанием сновидений утром, между 09:00 и 10:00. Сюжеты весьма разнообразны, но самым распространенным является "рыбный". Обычно снится живая рыба, реже —большая, жареная, соленая, мертвая, красная, свежая, замороженная, копченая, дохлая, сушеная (в порядке снижения популярности). Чаще всего ее ловят — руками и на удочку, иногда — чистят и покупают.Также в топ запросов вошли слова "ребенок", "человек", "змея" и "умирать". При этом эксперты выяснили, что для каждого региона характерна своя специфика снов. В Челябинской области людям снятся метеориты. Жители Курской, Липецкой, Орловской и Рязанской областей видят религиозные образы – священников и иконы. В Крыму снятся море, дельфины и волны, в Ставропольском крае – грецкие орехи и абрикосы, в Москве – метро, электричка и святая Матрона, в Санкт-Петербурге – метро, черника и клюква. А вот единственный конкретный человек, который снится большинству пользователей, – президент России Владимир Путин. Особенно часто глава государства является по ночам к жителям Чечни.

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