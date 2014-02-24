Кадыров назвал чудовищным теракт в метро Петербурга
3 апреля 2017, понедельник, 19:46 – СОЧИ-24
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал взрыв, произошедший в метро Санкт-Петербурга. Он назвал случившееся чудовищным терактом."Преступники, посягающие на жизнь ни в чем не повинных людей, не заслуживают пощады и жалости. Отношение к ним должно быть не просто жестким, а жестоким", – написал политик на своей странице в соцсети Instagram. Кадыров выразил соболезнования всем, кого коснулась трагедия, сообщает "Газета.ru".
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Президент Украины Петр Порошенко всегда оперативно реагирует на теракты в странах Европы, высказывая соболезнования пострадавшим народам. Однако трагедию, случившуюся в метро Санкт-Петербурга, он предпочел проигнорировать...»
Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) намерен рассмотреть вопрос о предоставлении Украине транша на сумму один миллиард долларов. Эксперты неоднозначно отнеслись к этим планам, но предположили, что Петр Порошенко получит долгожданные деньги...»