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Как беглец Вороненков озолотился на кожаном диване
20 марта 2017, понедельник, 18:16 – ИА СОЧИ-24
Одним из эпизодов мошенничества стало
незаконное переоформление двухэтажного здания кондитерской фирмы
"Тома" в центре столицы. Участвовали в темной схеме несколько
человек, включая гендиректора "Томы" Марину Владимирскую,
которая хотела отнять здание у бизнесмена Отари Кобахидзе.
В деле предложили поучаствовать и Денису Вороненкову, который везде "имел
связи". Примечательно, что обогатиться опальному депутату помог диван.
"Чтобы подать
фиктивные документы в налоговую инспекцию, участники аферы увеличили уставный
капитал "Томы", внеся в ее активы кожаный диван за 20 тысяч рублей.
Под этим "соусом" сообщники Вороненкова ввели в число владельцев
здания подставного акционера Илью Щербака, а настоящий учредитель
Отари Кобахидзе остался без возможности принимать решения", – цитирует близкий
к следствию источник сайт "Комсомольская правда". Затем здание на Международной
улице, 38 рыночной стоимостью 127 миллионов рублей аферисты продали за 20
миллионов.
По данным следствия, сделкой руководил Вороненков.
Именно он платил за подделку необходимых документов и давал деньги на взятки
чиновникам. В итоге он потратил на это 75 тысяч долларов. Показания на
экс-депутата дали его же подельники. По их словам, Вороненков распределял прибыль
в этой сделке и обещал договориться с полицией и прокуратурой. На продаже
здания Вороненков выручил 20 миллионов рублей, присвоив себе 6,4 миллиона.
Напомним, в 2014 году
в отношении Дениса Вороненкова возбудили уголовное дело по статьям
"Мошенничество" и "Организация фальсификации единого
государственного реестра юридических лиц". По данным следствия, он
участвовал в махинациях с особняком в центре Москвы. В 2017 году депутата
объявили в федеральный розыск, после чего он вместе с женой Марией
Максаковой скрылся на территории Украины.
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