Как беглец Вороненков озолотился на кожаном диване

20 марта 2017, понедельник, 18:16 – ИА СОЧИ-24



Как беглец Вороненков озолотился на кожаном диване

Следственный комитет России (СКР) уточнил данные об ущербе, который нанес сбежавший на Украину с супругой бывший депутат Госдумы Денис Вороненков. Согласно обновленным данным, он заработал 7,6 миллиона рублей, вложившись в незаконные операции с недвижимостью.Одним из эпизодов мошенничества сталонезаконное переоформление двухэтажного здания кондитерской фирмы"Тома" в центре столицы. Участвовали в темной схеме несколькочеловек, включая гендиректора "Томы" Марину Владимирскую,которая хотела отнять здание у бизнесмена Отари Кобахидзе.В деле предложили поучаствовать и Денису Вороненкову, который везде "имелсвязи". Примечательно, что обогатиться опальному депутату помог диван."Чтобы податьфиктивные документы в налоговую инспекцию, участники аферы увеличили уставныйкапитал "Томы", внеся в ее активы кожаный диван за 20 тысяч рублей.Под этим "соусом" сообщники Вороненкова ввели в число владельцевздания подставного акционера Илью Щербака, а настоящий учредительОтари Кобахидзе остался без возможности принимать решения", – цитирует близкийк следствию источник сайт "Комсомольская правда". Затем здание на Международнойулице, 38 рыночной стоимостью 127 миллионов рублей аферисты продали за 20миллионов.По данным следствия, сделкой руководил Вороненков.Именно он платил за подделку необходимых документов и давал деньги на взяткичиновникам. В итоге он потратил на это 75 тысяч долларов. Показания наэкс-депутата дали его же подельники. По их словам, Вороненков распределял прибыльв этой сделке и обещал договориться с полицией и прокуратурой. На продажездания Вороненков выручил 20 миллионов рублей, присвоив себе 6,4 миллиона.Напомним, в 2014 годув отношении Дениса Вороненкова возбудили уголовное дело по статьям"Мошенничество" и "Организация фальсификации единогогосударственного реестра юридических лиц". По данным следствия, онучаствовал в махинациях с особняком в центре Москвы. В 2017 году депутатаобъявили в федеральный розыск, после чего он вместе с женой МариейМаксаковой скрылся на территории Украины.

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