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Как Европа обманула украинцев

6 апреля 2017, четверг, 17:30 – СОЧИ-24

Как Европа обманула украинцев
Как Европа обманула украинцев
Украина, наконец, дождалась безвизового режима со странами Евросоюза. Те, кто три года назад скакал на Майдане, сегодня узнали детали безвиза и прослезились – в договоре с Брюсселем столько подводных камней, что проще остаться на родине, чем собирать чемодан в ставшую открытой Европу.
Украинские СМИ с гордостью сообщают, что после решения
Европарламента о безвизовом режиме с Украиной, для граждан страны открылись
широкие возможности. Теперь не надо стоять в очередях для того, чтобы оформить
необходимые бумаги, нет необходимости проходить консультации в посольствах
перед первой поездкой. Украинцы смогут путешествовать по всей Европе, любители
шопинга – отовариваться модными новинками, а бизнесмены – развивать связи и
торговать.
Петр Порошенко, который три с лишним года обещал гражданам
своей страны пресловутую евроинтеграцию, тоже порадовался принятому в Брюсселе
решению, написав у себя в Facebook "Yes! 521 голос в Европарламенте за
безвизовый режим с Украиной!"
Но за ширмой радостных лозунгов власти Незалежной не
замечают или делают вид, будто им не известно о том, что безвизовый режим не
предполагает самого главного, о чем кричали и для чего скакали участники
Евромайдана – ездить на заработки в Европу украинцам по-прежнему нельзя. По
сути, безвизовый режим нужен только для туристических поездок сроком не более 90
дней. По его условиям не допускается постоянное проживание, обучение или
трудоустройство в чужой стране. Для этого нужно оформлять отдельные визы. Кроме того, при въезде граждан Украины в страны ЕС могут
возникнуть ситуации, при которых человеку запретят пересекать границу. Например,
отсутствие денег: на каждый день пребывания украинцам необходимо иметь на
банковской карте минимум 45 евро. Главными условиями отправления за границу в
страны шенгенской зоны является наличие биометрического паспорта, обратного
билета, ваучера на проживание с целью подтверждения конкретного места и
медицинская страховка.
Получается, что несмотря на решение Европейского парламента, никаких
поводов для радости у населения страны быть не может, отметил в интервью Dni.Ru политолог
Армен Гаспарян. "Мало кто на Украине знает законодательство ЕС, по которому
в случае одной жалобы хотя бы одной страны, входящей в Евросоюз, на поведение
украинцев, безвиз может быть аннулирован в течение 24 часов".

Гаспарян напомнил, что в стране, где плата за услуги ЖКХ значительно
превышает размер пенсии, говорить о том, что все массово поедут в Европу, не
приходится. "Для украинского обывателя решение Брюсселя будет подано как
главная победа Евромайдана, но это не должно никого обманывать, поскольку в
условиях жесточайшего экономического кризиса, который накладывается на не самую
успешную политическую ситуацию, поводов для радости и гордости никакой нет",
– сказал эксперт.
Политолог посоветовал властям Украины не бросать в воздух
чепчики от радости за безвизовый режим, а заняться экономикой страны, которая
за последние три года проделала извилистый путь от промышленно-аграрной до
просто аграрной. "С такими темпами Украина может в скором времени
трансформироваться в европейский аналог Сомали", – резюмировал Гаспарян.

Член Академии геополитических проблем Константин Сивков
отметил, что украинцы три года добивались безвизового режима с ЕС, прежде
всего, для свободного перемещения по Европе в поисках работы. Но сегодняшнее
решение Европарламента им не предоставило такой возможности. Политолог не сомневается
в том, что с принятием решения о безвизовом режиме в Европу хлынет поток
нелегальных мигрантов. "Честным украинцам это не добавило ничего, бандитам
– новые возможности для развития своего незаконного бизнеса на территории стран
Евросоюза", – сказал Сивков.
Также не стоит забывать и о том, что Киев может столкнуться с новыми
финансовыми трудностями после получения заветного безвизового режима. Дело в
том, что за каждого гражданина Украины, решившего нелегально остаться в Европе для зарабатывания денег или просто для проживания,
Киеву придется заплатить штраф 2 тысячи евро. В Грузии, которая недавно
получила право безвизового режима, такой механизм уже запущен и действует.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В центре Москвы на Манежной площади проходит "Вечер памяти" по жертвам теракта в Санкт-Петербурге. Траурное мероприятие началось с минуты молчания, после чего собравшиеся почтили память художницы Ирины Медынцевой и других жертв трагедии...»

сегодня, 18:30
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Несмотря на приверженность – по крайней мере на словах – свободе слова, европейские политики, общественные деятели, да и сами журналисты очень внимательно следят за тем, чтобы до сознания простых обывателей не доходили "нежелательные" сведения..»

сегодня, 18:15
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