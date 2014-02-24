Как Европа обманула украинцев

6 апреля 2017, четверг, 17:30 – СОЧИ-24



Как Европа обманула украинцев

Украина, наконец, дождалась безвизового режима со странами Евросоюза. Те, кто три года назад скакал на Майдане, сегодня узнали детали безвиза и прослезились – в договоре с Брюсселем столько подводных камней, что проще остаться на родине, чем собирать чемодан в ставшую открытой Европу.Украинские СМИ с гордостью сообщают, что после решенияЕвропарламента о безвизовом режиме с Украиной, для граждан страны открылисьширокие возможности. Теперь не надо стоять в очередях для того, чтобы оформитьнеобходимые бумаги, нет необходимости проходить консультации в посольствахперед первой поездкой. Украинцы смогут путешествовать по всей Европе, любителишопинга – отовариваться модными новинками, а бизнесмены – развивать связи иторговать.Петр Порошенко, который три с лишним года обещал гражданамсвоей страны пресловутую евроинтеграцию, тоже порадовался принятому в Брюсселерешению, написав у себя в Facebook "Yes! 521 голос в Европарламенте забезвизовый режим с Украиной!"Но за ширмой радостных лозунгов власти Незалежной незамечают или делают вид, будто им не известно о том, что безвизовый режим непредполагает самого главного, о чем кричали и для чего скакали участникиЕвромайдана – ездить на заработки в Европу украинцам по-прежнему нельзя. Посути, безвизовый режим нужен только для туристических поездок сроком не более 90дней. По его условиям не допускается постоянное проживание, обучение илитрудоустройство в чужой стране. Для этого нужно оформлять отдельные визы. Кроме того, при въезде граждан Украины в страны ЕС могутвозникнуть ситуации, при которых человеку запретят пересекать границу. Например,отсутствие денег: на каждый день пребывания украинцам необходимо иметь набанковской карте минимум 45 евро. Главными условиями отправления за границу встраны шенгенской зоны является наличие биометрического паспорта, обратногобилета, ваучера на проживание с целью подтверждения конкретного места имедицинская страховка.Получается, что несмотря на решение Европейского парламента, никакихповодов для радости у населения страны быть не может, отметил в интервью Dni.Ru политологАрмен Гаспарян. "Мало кто на Украине знает законодательство ЕС, по которомув случае одной жалобы хотя бы одной страны, входящей в Евросоюз, на поведениеукраинцев, безвиз может быть аннулирован в течение 24 часов".Гаспарян напомнил, что в стране, где плата за услуги ЖКХ значительнопревышает размер пенсии, говорить о том, что все массово поедут в Европу, неприходится. "Для украинского обывателя решение Брюсселя будет подано какглавная победа Евромайдана, но это не должно никого обманывать, поскольку вусловиях жесточайшего экономического кризиса, который накладывается на не самуюуспешную политическую ситуацию, поводов для радости и гордости никакой нет",– сказал эксперт.Политолог посоветовал властям Украины не бросать в воздухчепчики от радости за безвизовый режим, а заняться экономикой страны, котораяза последние три года проделала извилистый путь от промышленно-аграрной допросто аграрной. "С такими темпами Украина может в скором временитрансформироваться в европейский аналог Сомали", – резюмировал Гаспарян.Член Академии геополитических проблем Константин Сивковотметил, что украинцы три года добивались безвизового режима с ЕС, преждевсего, для свободного перемещения по Европе в поисках работы. Но сегодняшнеерешение Европарламента им не предоставило такой возможности. Политолог не сомневаетсяв том, что с принятием решения о безвизовом режиме в Европу хлынет потокнелегальных мигрантов. "Честным украинцам это не добавило ничего, бандитам– новые возможности для развития своего незаконного бизнеса на территории странЕвросоюза", – сказал Сивков.Также не стоит забывать и о том, что Киев может столкнуться с новымифинансовыми трудностями после получения заветного безвизового режима. Дело втом, что за каждого гражданина Украины, решившего нелегально остаться в Европе для зарабатывания денег или просто для проживания,Киеву придется заплатить штраф 2 тысячи евро. В Грузии, которая недавнополучила право безвизового режима, такой механизм уже запущен и действует.

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