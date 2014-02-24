Как Евросоюз наживается на "слепой" Украине

25 февраля 2017, суббота, 12:31 – ИА СОЧИ-24



Как Евросоюз наживается на "слепой" Украине

После подписания соглашения о зоне свободной торговли между Евросоюзом и Украиной Брюссель увеличил экспорт в Киев на 2,575 миллиарда евро. Аналогичный показатель Украины оказался в десять раз меньше.Отрицательный баланс в торговле Киева с ЕС является плохимсимптомом для украинской экономики. Это может привести к внешним заимствованиями дефолту в ближайшее время. Однако в Киеве не видят поводов для волнения.По статистике генерального директората по торговлеЕврокомиссии, в 2016 году ЕС экспортировал на Украину товаров на сумму 16,505 миллиардаевро. Годом ранее европейцы вывезли продукции на 13,93 миллиарда евро.При этом, согласно статистике Еврокомиссии за 2016 год,Украина поставила продукции в Европу на 3,425 миллиарда меньше, чем импортировалаиз ЕС. Аналогичный показатель в 2015 году был втрое ниже, передает RT.По данным Государственной службы статистики Украины, в 2016году многие страны Евросоюза увеличили поставки товаров на Украину. Вчастности, на 71,4% увеличился экспорт из Франции, при этом импорт продукции сУкраины в эту страну уменьшился на 8,9%. Также на 39,1% увеличила экспорттоваров на Украину Италия, в то же время импорт с Украины уменьшился на 2,5%.Причины слабого роста экспорта украинских товаров пояснилдоктор экономических наук Валерий Абрамов. "Отсутствие или сведение к минимумутаможенных и прочих барьеров создало все предпосылки для захвата украинскогорынка европейскими производителями", – считает экономист.Соглашение о зоне углубленной и всеобъемлющей свободнойторговли между Украиной и Евросоюзом вступило в силу 1 января 2016 года. Доначала работы соглашения власти ЕС утверждали, что оно принесет выгоду Украине.

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