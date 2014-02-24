|3 апреля, понедельник
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Как исправить ситуацию с питанием в школах
3 апреля 2017, понедельник, 14:29 – СОЧИ-24
Словосочетание "школьная столовая" у родителей пензенских учеников ничего, кроме негативных эмоций, не вызывает. Классический набор жалоб – это неприятный запах, невкусная еда, маленькие порции и вдобавок хамящий персонал. Как пишут родители в соцсетях, сделанные детьми фотографии столовых приводят их в ужас. Школьники рассказывают о макаронах с плесенью и волосах в тарелках. Были и случаи отравления.
Столовые в школах Тюмени тоже не блещут высокой культурой обслуживания. Дети выносят свой вердикт: то, что там подается, есть невозможно. А родители даже опубликовали фотографию школьного обеда в школе №70: небольшой кусочек помидора, кусок хлеба и некая "питательная масса".
"Ни выпечки, ни фруктов. Разве это обед? А когда с проверкой приехала комиссия, привезли откуда-то кучу продуктов, но детям их так и не дали. Комиссия посмотрела на изобилие и уехала, а дети остались голодными", – описывает возмущенная мама организацию питания в тюменской школе №91.
В то же время прослеживается следующая закономерность: подобные жалобы поступают в основном из тех учебных заведений, где организацией питания руководит дирекция. А вот в школах, где эту сферу передали на аутсорсинг, реакция учеников и родителей совсем другая.О московском комбинате питания отзывы едва ли не восторженные. Причем это не только по результатам дегустации обедов в школах: родители даже выезжали на сам комбинат, обеспечивающий их детей питанием. Одна из мам выставила в интернете целый отчет с экскурсии. "Мы увидели качественное натуральное сырье, из которого готовится качественная продукция, в чем мы смогли убедиться на дегустации после экскурсии. Все стерильно и безопасно. Да и вкусно", – написала родительница-активистка.Одной из первых в России перешла на новую систему организации детского питания гимназия №65 в Ульяновске. И на сегодняшний день недовольных едой детей в школе нет. Поставщики прислушиваются к мнению и пожеланиям школьников: к примеру, они заменили в меню блюдо, которое большинству юных посетителей столовой не нравилось.
Конечно, и без контроля не обходится. В феврале родители провели рейд, чтобы оценить работу операторов. Проверяющим понравился вкус и внешний вид еды, чистота и комфорт в обеденных залах и пищеблоках. Родители признаются, что в декабре волновались по поводу грядущих изменений в организации питания, однако теперь все сомнения рассеялись.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.