Как исправить ситуацию с питанием в школах

3 апреля 2017, понедельник, 14:29 – СОЧИ-24



Как исправить ситуацию с питанием в школах

Новый скандал разразился вокруг питания в школьных столовых. Поводом стали жалобы, поступающие из российских регионов – в частности, из Пензы. На фоне этих резко отрицательных отзывов выделяются комментарии родителей из тех школ, где детское питание передали на аутсорсинг.Словосочетание "школьная столовая" у родителей пензенских учеников ничего, кроме негативных эмоций, не вызывает. Классический набор жалоб – это неприятный запах, невкусная еда, маленькие порции и вдобавок хамящий персонал. Как пишут родители в соцсетях, сделанные детьми фотографии столовых приводят их в ужас. Школьники рассказывают о макаронах с плесенью и волосах в тарелках. Были и случаи отравления.Столовые в школах Тюмени тоже не блещут высокой культурой обслуживания. Дети выносят свой вердикт: то, что там подается, есть невозможно. А родители даже опубликовали фотографию школьного обеда в школе №70: небольшой кусочек помидора, кусок хлеба и некая "питательная масса"."Ни выпечки, ни фруктов. Разве это обед? А когда с проверкой приехала комиссия, привезли откуда-то кучу продуктов, но детям их так и не дали. Комиссия посмотрела на изобилие и уехала, а дети остались голодными", – описывает возмущенная мама организацию питания в тюменской школе №91.В то же время прослеживается следующая закономерность: подобные жалобы поступают в основном из тех учебных заведений, где организацией питания руководит дирекция. А вот в школах, где эту сферу передали на аутсорсинг, реакция учеников и родителей совсем другая.О московском комбинате питания отзывы едва ли не восторженные. Причем это не только по результатам дегустации обедов в школах: родители даже выезжали на сам комбинат, обеспечивающий их детей питанием. Одна из мам выставила в интернете целый отчет с экскурсии. "Мы увидели качественное натуральное сырье, из которого готовится качественная продукция, в чем мы смогли убедиться на дегустации после экскурсии. Все стерильно и безопасно. Да и вкусно", – написала родительница-активистка.Одной из первых в России перешла на новую систему организации детского питания гимназия №65 в Ульяновске. И на сегодняшний день недовольных едой детей в школе нет. Поставщики прислушиваются к мнению и пожеланиям школьников: к примеру, они заменили в меню блюдо, которое большинству юных посетителей столовой не нравилось.Конечно, и без контроля не обходится. В феврале родители провели рейд, чтобы оценить работу операторов. Проверяющим понравился вкус и внешний вид еды, чистота и комфорт в обеденных залах и пищеблоках. Родители признаются, что в декабре волновались по поводу грядущих изменений в организации питания, однако теперь все сомнения рассеялись.

СОЧИ 24