Как китайские туристы обворовывали Россию

Раскрыта схема вывода денег из российской экономики с помощью китайских туристов. Мошенники продавали им туры по модели "за ноль долларов". Китайские туристы в 50% случаев посещают Россию группами по специальным турам, купленным у мелких компаний в Поднебесной, сообщает RNS. В неподконтрольной государству серой зоне остаются сотни миллионов долларов.Операторы продают китайцам путевки, цена которых зачастую ниже суммарной себестоимости перелета и размещения. "Потом эти деньги "отбиваются" в России с помощью китайских турлидеров и местных гидов, которые водят туристов по магазинам, где товары оплачиваются наличными по завышенным в несколько раз ценам", – рассказал представитель ассоциации "Мир без границ" Александр Агамов.Он отметил, что в среднем китайцы тратят в поездке по России полторы тысячи долларов, приобретая золото, янтарь и товары европейских брендов. По словам представителя организации, около 30% прибыли получают китайские гиды и организаторы мошеннической схемы "через сложную систему взаимозачетов с применением веб-кошельков". При этом ювелирные магазины, где закупаются туристы, обычно принадлежат китайским компаниям. "В результате из российской экономики выводится как минимум около полумиллиарда долларов, – пояснил Агамов. – Это покупки, которые не декларируются, и прямой ущерб легальным туркомпаниям, гостиничному бизнесу и розничной торговле". Большая часть теневых схем реализуется в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Иркутске и на Дальнем Востоке. В туристической ассоциации отметили, что мошенники предлагают подобные туры самостоятельно, "организованных структур на этом рынке нет".Китайские путешественники посещают Россию в основном по каналу безвизовых групповых поездок, допускающему въезд в страну компании до 50 человек. В 2016 году этой возможностью воспользовались более 760 тысяч жителей КНР.
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В Минобрнауки России предложили расширить список тех студентов, которые имеют право перевестись с платного отделения на бесплатное. Согласно документу, льготы получат женщины, родившие ребенка в период обучения...»
В Госдуме во втором чтении одобрили законопроект, согласно которому попавшие под международные санкции предприниматели получат право отказаться от налогового резидентства России. За принятие документа проголосовало абсолютное большинство депутатов...»
Жительница Москвы пожаловалась в районную поликлинику на сексуальные домогательства участкового врача. По словам 30-летней девушки, прибывший на вызов терапевт предложил полечить ее интимными ласками...»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обращение Виктора Януковича к Кремлю. Она подтвердила, что экс-президент Украины просил ввести войска на территорию страны, но никакого письма не писал...»