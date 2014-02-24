Как китайские туристы обворовывали Россию

17 марта 2017, пятница, 10:58 – ИА СОЧИ-24



Как китайские туристы обворовывали Россию

Раскрыта схема вывода денег из российской экономики с помощью китайских туристов. Мошенники продавали им туры по модели "за ноль долларов".Китайские туристы в 50% случаев посещают Россию группами по специальным турам, купленным у мелких компаний в Поднебесной, сообщает RNS. В неподконтрольной государству серой зоне остаются сотни миллионов долларов.Операторы продают китайцам путевки, цена которых зачастую ниже суммарной себестоимости перелета и размещения. "Потом эти деньги "отбиваются" в России с помощью китайских турлидеров и местных гидов, которые водят туристов по магазинам, где товары оплачиваются наличными по завышенным в несколько раз ценам", – рассказал представитель ассоциации "Мир без границ" Александр Агамов.Он отметил, что в среднем китайцы тратят в поездке по России полторы тысячи долларов, приобретая золото, янтарь и товары европейских брендов. По словам представителя организации, около 30% прибыли получают китайские гиды и организаторы мошеннической схемы "через сложную систему взаимозачетов с применением веб-кошельков". При этом ювелирные магазины, где закупаются туристы, обычно принадлежат китайским компаниям. "В результате из российской экономики выводится как минимум около полумиллиарда долларов, – пояснил Агамов.– Это покупки, которые не декларируются, и прямой ущерб легальным туркомпаниям, гостиничному бизнесу и розничной торговле". Большая часть теневых схем реализуется в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Иркутске и на Дальнем Востоке. В туристической ассоциации отметили, что мошенники предлагают подобные туры самостоятельно, "организованных структур на этом рынке нет".Китайские путешественники посещают Россию в основном по каналу безвизовых групповых поездок, допускающему въезд в страну компании до 50 человек. В 2016 году этой возможностью воспользовались более 760 тысяч жителей КНР.

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