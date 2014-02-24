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Как климат влияет на форму носа человека
17 марта 2017, пятница, 20:46 – ИА СОЧИ-24
Специалисты изучили
размеры и форму носа людей, живущих в Западной Африке, Южной Азии и Северной
Европе. Разница в показателях была настолько большой, что ее нельзя было бы
объяснить случайностью.
Согласно
исследованию, широкие ноздри были характерны для людей, предки которых жили в
жарких условиях с высоким содержанием водяных паров в воздухе, сообщает журнал
PLOS Genetics. Но не только климат влияет на характеристики нашего органа
обоняния.
Существуют также и дополнительные
факторы. Это генетический факто и даже культурные предпочтения при выборе
партнера. Теперь американские ученые собираются выяснить, влияет ли форма и
размер носа на риск заражения возбудителями респираторных инфекций.
Ранее было сделано еще одно необычное открытие,
связанное с влиянием климат на человека. Голландские ученые провели масштабное исследование, и нашли прямую
зависимость между температурой воздуха и уровнем преступности.
Как писали Dni.ru, насилие и агрессия увеличиваются по мере приближения к экватору. Жара приводит к тому, что люди
живут "одним днем" и уделяют мало внимания своему будущему. В этом
случае уменьшение самоконтроля способствует увеличению агрессии и насилия.
Источник:
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