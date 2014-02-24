Как климат влияет на форму носа человека

17 марта 2017, пятница, 20:46 – ИА СОЧИ-24



Как климат влияет на форму носа человека

Ученые из Университета штата Пенсильвания (США) выяснили как климат влияет на форму человеческого носа. Для этого они проанализировали орган обоняния людей из разных стран.Специалисты изучилиразмеры и форму носа людей, живущих в Западной Африке, Южной Азии и СевернойЕвропе. Разница в показателях была настолько большой, что ее нельзя было быобъяснить случайностью.Согласноисследованию, широкие ноздри были характерны для людей, предки которых жили вжарких условиях с высоким содержанием водяных паров в воздухе, сообщает журналPLOS Genetics. Но не только климат влияет на характеристики нашего органаобоняния.Существуют также и дополнительныефакторы. Это генетический факто и даже культурные предпочтения при выборепартнера. Теперь американские ученые собираются выяснить, влияет ли форма иразмер носа на риск заражения возбудителями респираторных инфекций.Ранее было сделано еще одно необычное открытие,связанное с влиянием климат на человека. Голландские ученые провели масштабное исследование, и нашли прямуюзависимость между температурой воздуха и уровнем преступности.Как писали Dni.ru, насилие и агрессия увеличиваются по мере приближения к экватору. Жара приводит к тому, что людиживут "одним днем" и уделяют мало внимания своему будущему. В этомслучае уменьшение самоконтроля способствует увеличению агрессии и насилия.

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