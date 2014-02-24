Как культура сближает Россию и Германию

16 марта 2017, четверг, 18:30 – ИА СОЧИ-24



Как культура сближает Россию и Германию

В Москве проходит международная конференция "Литература и внешняя культурная политика". В рамках мероприятия ученые, политики, а также общественные деятели обсудят роль культуры во внешней политике государства.Конференция организована Российским государственным гуманитарным университетом (РГГУ) совместно с посольством Германии в Москве. Поэтому неудивительно, что одной из главных тем мероприятия стало обсуждение возможности налаживания отношений между двумя странами посредством культурного обмена. Приглашенными участниками конференции стали представитель президента России по вопросам международного культурного сотрудничества Михаил Швыдкой, исполнительный директор фонда "Русский мир" Владимир Кочин, генеральный секретарь Немецкой службы академических обменов Доротея Рюланд, руководитель отдела культуры и коммуникации Министерства иностранных дел ФРГ Андреас Герген и многие другие.Также среди заявленных участников значатся чрезвычайный и полномочный посол ФРГ в Российской Федерации Рюдигер фон Фрич, чрезвычайный и полномочный посол Швейцарии в Российской Федерации Ив Росье, а также ряд других общественных деятелей и представителей ученого экспертного сообщества. Темы конференции затрагивают разные аспекты российско-немецкого культурного взаимодействия как в прошлом, так и в настоящем времени. Среди них вопросы перевода немецкой литературы в Советском Союзе, германо-российские исследовательские сообщества и прочее. Мероприятие продлится три дня. Последним днем работы конференции станет 18 марта.

СОЧИ 24