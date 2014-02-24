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Как культура сближает Россию и Германию

16 марта 2017, четверг, 18:30 – ИА СОЧИ-24

Как культура сближает Россию и Германию
Как культура сближает Россию и Германию
В Москве проходит международная конференция "Литература и внешняя культурная политика". В рамках мероприятия ученые, политики, а также общественные деятели обсудят роль культуры во внешней политике государства.

Конференция организована Российским государственным гуманитарным университетом (РГГУ) совместно с посольством Германии в Москве. Поэтому неудивительно, что одной из главных тем мероприятия стало обсуждение возможности налаживания отношений между двумя странами посредством культурного обмена. Приглашенными участниками конференции стали представитель президента России по вопросам международного культурного сотрудничества Михаил Швыдкой, исполнительный директор фонда "Русский мир" Владимир Кочин, генеральный секретарь Немецкой службы академических обменов Доротея Рюланд, руководитель отдела культуры и коммуникации Министерства иностранных дел ФРГ Андреас Герген и многие другие.Также среди заявленных участников значатся чрезвычайный и полномочный посол ФРГ в Российской Федерации Рюдигер фон Фрич, чрезвычайный и полномочный посол Швейцарии в Российской Федерации Ив Росье, а также ряд других общественных деятелей и представителей ученого экспертного сообщества. Темы конференции затрагивают разные аспекты российско-немецкого культурного взаимодействия как в прошлом, так и в настоящем времени. Среди них вопросы перевода немецкой литературы в Советском Союзе, германо-российские исследовательские сообщества и прочее. Мероприятие продлится три дня. Последним днем работы конференции станет 18 марта.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Как культура сближает Россию и Германию

В Москве проходит международная конференция "Литература и внешняя культурная политика". В рамках мероприятия ученые, политики, а также общественные деятели обсудят роль культуры во внешней политике государства...»

сегодня, 18:16
Путин высказался о повышении пенсионного возраста

Президент России Владимир Путин назвал вопрос повышения пенсионного возраста в нашей стране тонким и чувствительным. По его мнению, он требует неспешного подхода...»

сегодня, 18:00
Порошенко срывает захоронение Ленина

В РПЦ не поддерживают идею захоронения тела Ленина. Церковь считает, что данный вопрос утратил свою актуальность, так как на постсоветском пространстве идет процесс декоммунизации...»

сегодня, 17:30
Озвучены зарплаты пилотов "Аэрофлота"

Генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев рассказал о зарплате пилотов крупнейшей российской авиакомпании. Оказалось, что командиры воздушных судов получают 470 тысяч рублей в месяц...»

сегодня, 16:59
В ДТП с микроавтобусом в Подмосковье погибли два человека

В Подмосковье, на трассе М-9 "Балтия", столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль..»

сегодня, 16:59
Путин сделал Меркель подарок

Для канцлера Германии Ангелы Меркель крайне важна предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры двух лидеров позволят продемонстрировать стремление Берлина к диалогу с Москвой, уверены эксперты...»

сегодня, 16:58
Французы в ужасе от нового теракта в Париже

Президент Франции Франсуа Олланд сделал официальное заявление по поводу взрыва в штаб-квартире Международного валютного фонда (МВФ) в Париже, прогремевшего 16 марта. Он заявил, что это был теракт...»

сегодня, 15:58
"Почта России" переименовала в Гендальфа ученого Гельфанда

Сервис по отслеживанию посылок и писем "Почты России" допустил смешную опечатку в фамилии российского ученого-биоинформатика, замдиректора Института проблем передачи информации РАН Михаила Гельфанда. Госструктура назвала его Гендальфом...»
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