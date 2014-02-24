Как обезопасить себя от рака груди

Риск возникновения распространенных эстроген-независимых раковых опухолей груди, имеющих наихудшие показатели выживаемости, можно снизить с помощью средиземноморской диеты. Таким образом угроза возникновения заболевания падает на 32%. Субъектами наблюдения стали более 62 тысяч женщин в возрасте от 55 до 69 лет. Ученые анализировали информацию о питании каждой из них, и те из них, кто придерживался средиземноморской диеты, в три раза реже сталкивались с появлением рака. Среди них опухоль развилась только у 3354 женщин.В таком питании наиболее эффективным компонентом, обеспечивающим профилактику рака, ученые признали орехи. Вслед за ними идут фрукты и рыба, сообщает "Газета.ru". Диета также снижает риск инсульта и болезней сердца, а также потенциально увеличивает продолжительность жизни. В целом средиземноморская диета богата злаками и овощами, и в то же время содержит мало красного мяса, а также сладостей и очищенных злаков – белого риса и белого хлеба. Ранее ученые в аналогичном исследовании установили, что именно употребление красного мяса и газировки увеличивает шанс возникновения раковой опухоли. Примечательно, что исследуемая форма рака не поддается гормональному лечению. Эстроген-независимая опухоль появляется у женщин после менопаузы. В России с этой разновидностью заболевания каждый год сталкивается около 90 тысяч россиянок.
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Риск возникновения распространенных эстроген-независимых раковых опухолей груди, имеющих наихудшие показатели выживаемости, можно снизить с помощью средиземноморской диеты. Таким образом угроза возникновения заболевания падает на 32%...»
В Сети появилась очередная часть программы "Пусть говорят", посвященная изнасилованной Диане Шурыгиной. На этот раз 17-летняя девушка пришла к Андрею Малахову в сером обтягивающем платье и вела себя более сдержанно. В эфире передачу покажут 6 марта в 20:00 мск...»