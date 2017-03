Как порнозвезда Саша Грей стала кумиром миллионов

14 марта 2017, вторник, 20:14 – ИА СОЧИ-24



Как порнозвезда Саша Грей стала кумиром миллионов

Известная порноактриса 14 марта празднует свой 29-й день рождения. Dni.Ru решили вспомнить о достижениях девушки и разобраться в ее прошлом и настоящем.Марина Энн Хэнцис, более известная как Саша Грей, родилась 14 марта 1988 года в американском городе Сакраменто. Она появилась на свет в семье механика и госслужащей. Ее родители развелись, когда девочке было пять лет, и через некоторое время она вместе с матерью и отчимом переехала на юг США.Девушка с британскими, ирландскими, польскими и греческими корнями не ладила с новым отцом и в возрасте 16 лет даже планировала покинуть дом. Однако вскоре мать сама рассталась с мужем и вместе с дочерью вернулась в Сакраменто. Марина ходила в четыре разные школы, однако ни в одной из них она не чувствовала себя счастливой.Путь в профессиюПозднее Саша Грей рассказала, что в городе, куда она переехала с матерью, все жили скучной и однообразной жизнью. В возрасте 12 лет она увидела фильм "451 градус по Фаренгейту", который вдохновил ее не только посмотреть много хороших фильмов, но и пойти в театральную студию. В 2005 году она поступила в колледж, в котором ей преподавали основы актерского мастерства, а также занималась танцами и изучала кинематограф. Параллельно девушка работала официанткой в закусочной, чтобы накопить деньги на переезд в Лос-Анджелес и начать карьеру порноактрисы. Свою мечту она воплотила в жизнь, как только ей исполнилось 18 лет. Позднее девушка объяснила, что смотрела порнофильмы с 11 лет, но считала их неинтересными и невозбуждающими. Она решила стать той, кто сможет изменить индустрию к лучшему и "исполнить фантазии каждого". Следуй за мечтойСпустя три месяца после совершеннолетия Марина уже была звездой 33 фильмов для взрослых. Она дебютировала в картине с королем индустрии Рокко Сиффреди, который был удивлен просьбой ударить ее по животу для более острых ощущений. Свой псевдоним она взяла в честь участницы музыкальной группыKMFDMСаши Конецко и одной из шкал сексуальной ориентации, в которой используются оттенки серого цвета. Известная бисексуалка удостоилась многих почетных премий в порноиндустрии. В частности, в 2007 году она получила награды AVN Awards за лучшую групповую сцену секса, тогда же ей присвоили титул "Киска месяца". За время своей карьеры девушка неоднократно заявляла, что сделала свой выбор профессии осознанно. "Меня раздражают люди, которые всерьез полагают, что я – жертва. Все, чем я занимаюсь, — это прямое продолжение того, кем я являюсь… Меня всегда расстраивало, что у порноактеров нет собственного профсоюза. Думаете, они не доживают до пенсии?" – заявляла она. К декабрю 2010 года в ее фильмографии было уже более 300 картин, в которых встречались сцены БДСМ, групповой секс и многое другое. Она призналась, что ни о чем не жалеет в своей карьере и что она испытала оргазм примерно в 75% сцен. По данным журнала Rolling Stone, которому актриса давала интервью, единственными табу для Саши Грей являются "имитация изнасилования, эякуляция в вагину, шлепанье по груди, пальцы мужчин-порноактеров, экскременты, животные, дети". В 2011 году Саша Грей объявила о завершении карьеры в порно. Она написала, что сделала для индустрии "все, что могла". "Стало совершенно очевидно, что мое время в фильмах adult-индустрии как актрисы подошло к концу. Но не беспокойтесь, мне не являлся Иисус, – заявляет бывшая порнозвезда. – Просто сейчас, пока я все еще на вершине успеха, для меня превосходное время двинуться дальше. Жизнь иногда ведет нас теми путями и дорогами, которые мы не могли себе даже представить".Жизнь, свободная от порноЕще во время активной деятельности в порноиндустрии Саша Грей пробовала себя в качестве модели. В 2007 году она сфотографировалась для нового альбома панк-группы The Smashing Pumpkins, а позднее снялась в клипах группы The Roots и рэпера Эминема. Позднее стала звездой рекламных кампаний брендов одежды Forfex и American Apparel. Также Саша Грей была лицом плакатов, призывающих стерилизовать домашних животных в целях контроля их рождаемости. В 2008 году порноактриса основала индастриал-группу aTelecine. После записи нескольких альбомов девушка покинула проект, однако неоднократно выступала диджеем на многих мероприятиях в Соединенных Штатах. Также Саша Грей еще несколько раз возвращалась к карьере певицы, но уже в качестве приглашенной солистки. В 2011 году она опубликовала арт-порноальбом "Neu Sex" с фотографиями из ее личного архива. В 2013 году выпустила свой первый эротический роман "Общество Жюльетты". "Дело в том, что я не могу заниматься чем-то одним. Я должна реализовывать себя везде, где только могу. И, наверное, я никогда не остановлюсь в познании себя", – цитирует ее газета "Комсомольская правда". Однако ее главным поприщем все же осталась киноиндустрия. Она неоднократно снималась в комедийных фильмах, порой даже играла в них саму себя. В картине "Девушка по вызову" известного режиссера Стивена Содерберга она исполнила роль девушки, предоставляющей эскорт-услуги. Однако критики негативно отнеслись к актерской игре Саши Грей, отметив, что она была "напрочь погружена в себя". Отметим, что Саша Грей – известная активистка. В 2014 году в судебном порядке защищала интересы подростка, решившего сниматься в фильмах для взрослых. Также девушка участвовала в записи социального ролика Equal Pay Day, в котором утверждается, что для женщины "порно – единственный путь добиться большего, чем мужчина". Запись была сделана в поддержку равной оплаты труда рабочих вне зависимости от пола.Путешествие в РоссиюВ 2013 году Саша Грей отправилась в турне по России. Ее привлекла возможность принять участие в ралли на Lada Kalina от Владивостока до Москвы. Также ее пообещали научить лепить настоящие русские пельмени.В мае она провела пресс-конференцию во Владивостоке, на которой журналистам запретили задавать вопросы об интимном прошлом звезды. Тем не менее Саша Грей сама нарушила это ограничение, рассказав историю своей популярности. Она также показала паспорт гражданина России, намекнув на возможное получение гражданства."Мои русские поклонники, узнав, что я поеду по России на Lada, слали письма: Be careful! Be careful. Почему у вас так за меня боятся? Я люблю скорость. Правда, я еще не купила Ferrari, потому что в Лос-Анджелесе это, в общем-то, бессмысленно. Там выше второй передачи все равно не поднимешься", – заявила тогда Саша Грей. Отметим, что автомобиль порноактрисы сломался уже в Хабаровске. Ей пришлось добираться на самолете до Иркутска, где она пересела на Volkswagen Polo.В 2014 году бывшая порноактриса посетила Москву, чтобы презентовать новый фильм режиссераНачо Вигалондо "Открытые окна". Тогда она нанесла визит Ивану Урганту в его телешоу. Саша Грей рассказала, что Россия вошла в топ-3 ее любимых стран наравне с Бразилией и Италией. При этом она отметила, что пельмени ее не впечатлили. Девушка осталась верна пасте и мексиканским лакомствам. Саша Грей считает, что от российских мужчин "веет какой-то уверенностью в себе и гордостью". "Я встречала много юных мальчиков, которые позволяли мне чувствовать себя женщиной. Они очень заботливые!" – сказала артистка, находясь в России. Добавим, что у актрисы есть своя страница в российской социальной сети "ВКонтакте".

СОЧИ 24