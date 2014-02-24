Как Порошенко постоянно врет о "победах" на Западе

31 марта 2017, пятница, 08:44 – СОЧИ-24



Как Порошенко постоянно врет о "победах" на Западе

Украинская газета раскрыла секрет "успеха" президента Петра Порошенко на мировой арене. Оказывается, глава государства выдавал желаемое за действительное.К примеру, после недавней встречи Порошенко с послами ЕС вКиеве заявили, что в ходе мероприятия обсуждались "деструктивные действияРоссии" в Донбассе, а в Европе в тоже время сообщили, что на встречеговорили о проблемах коррупции, пишет "Европейская правда".Это не единственный пример. Так, в феврале этого года послевстречи Петра Порошенко с вице-президентом США Майком Пенсом Киев рассказал,что Украина находится в числе американских "приоритетов". Однако всообщении Белого дома, о "приоритетах" не сказали ни слова, но подробноописали реформы, которые должен провести Киев. В свою очередь пресс-службаПорошенко о реформах предпочла умолчать.Иногда "победы" украинского лидера и вовсеоказываются ложью. В январе 2015 года после телефонного разговора с главойЕвропарламента Мартином Шульцем Петр Порошенко заявил, что европейскиепарламентарии готовы признать ДНР и ЛНР "террористическимиорганизациями". При этом Шульц таких обещаний не давал. ЗаявлениеПорошенко вызвало дипломатический скандал, который тогда удалось замять.Несколько раз из-за подобных преувеличений Порошенко приходилоськраснеть. Так, весной 2016 года, когда пресс-служба главы Украины сообщила о еговстрече с лидером США Бараком Обамой, Порошенко откровенно высмеяли. "Встреча"оказалась лишь протокольным рукопожатием на саммите по ядерной безопасности.Издание отмечает, что подобные манипуляции с информацией направленына внутреннюю аудиторию. Их цель – представить внешнеполитические дела Украины влучшем виде, чем есть на самом деле.

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