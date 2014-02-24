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Как Порошенко постоянно врет о "победах" на Западе
31 марта 2017, пятница, 08:44 – СОЧИ-24
К примеру, после недавней встречи Порошенко с послами ЕС в
Киеве заявили, что в ходе мероприятия обсуждались "деструктивные действия
России" в Донбассе, а в Европе в тоже время сообщили, что на встрече
говорили о проблемах коррупции, пишет "Европейская правда".
Это не единственный пример. Так, в феврале этого года после
встречи Петра Порошенко с вице-президентом США Майком Пенсом Киев рассказал,
что Украина находится в числе американских "приоритетов". Однако в
сообщении Белого дома, о "приоритетах" не сказали ни слова, но подробно
описали реформы, которые должен провести Киев. В свою очередь пресс-служба
Порошенко о реформах предпочла умолчать.
Иногда "победы" украинского лидера и вовсе
оказываются ложью. В январе 2015 года после телефонного разговора с главой
Европарламента Мартином Шульцем Петр Порошенко заявил, что европейские
парламентарии готовы признать ДНР и ЛНР "террористическими
организациями". При этом Шульц таких обещаний не давал. Заявление
Порошенко вызвало дипломатический скандал, который тогда удалось замять.
Несколько раз из-за подобных преувеличений Порошенко приходилось
краснеть. Так, весной 2016 года, когда пресс-служба главы Украины сообщила о его
встрече с лидером США Бараком Обамой, Порошенко откровенно высмеяли. "Встреча"
оказалась лишь протокольным рукопожатием на саммите по ядерной безопасности.
Издание отмечает, что подобные манипуляции с информацией направлены
на внутреннюю аудиторию. Их цель – представить внешнеполитические дела Украины в
лучшем виде, чем есть на самом деле.
Источник:
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