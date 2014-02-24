Как правильно пить молоко

Ученые из Гарвардского университета установили наиболее полезный способ употребления молочных продуктов. По мнению ученых, сыр, йогурты и иную подобную пищу следует кушать вместе с добавками с витамином D. Употребление молочных продуктов вместе с витамином D снижает потерю минеральной плотности костной ткани в позвоночнике и бедрах. При этом ученые уточняют, что подобного эффекта можно добиться только в зрелом возрасте.Согласно результатам исследования, витамин D дополнительно стимулирует усвоение полезного для костей кальция. По словам ученых, их выводы помогут повысить качество жизни примерно десяти миллионов американцев в возрасте 50 лет, страдающих от остеопороза."Наше исследование значимо, потому что мы установили пользу не только приема молока, но и молочных продуктов вроде йогурта, сыра и сливок для здоровья костей. Более того, мы установили, что польза от употребления такой пищи зависит от правильного применения витамина D", – заявила главный автор научной работы Шивани Сахни. "Тем не менее, необходимы дополнительные исследования для подтверждения нашего открытия при использовании концентрированной сыворотки витамина D", – заключила она. Напомним, ранее группа исследователей установила, что витамины группы B могут помочь больным в лечении шизофрении. Те же исследователи выяснили, что коррекция питания облегчает борьбу с депрессией и другими расстройствами.
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Показания коллективных приборов учета будут иметь приоритет над нормами, установленными региональными властями. Госдума занялась проблемой необоснованного повышения оплаты расходов на общедомовые нужды. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение парламента...»
Американские ученые на основе множества проведенных исследователей составили психологический портрет идеальной жены для современного мужчины. Оказалось, что представления о том, что дама должна быть, в первую очередь, физически привлекательна и сексуальна, давно устарели...»