Как работа депутатов повышает рейтинг "ЕР"

2 марта 2017, четверг, 16:28 – ИА СОЧИ-24



Как работа депутатов повышает рейтинг "ЕР"

Стабильная и четкая работа депутатов Госдумы от "Единой России" способствует росту рейтинга партии, комментируют эксперты итоги опроса россиян. ВЦИОМ зафиксировал максимальный в этом году показатель ее популярности.Работа депутатов не только в Госдуме, но и в регионах имеетогромное значение. Именно благодаря активности парламентариев от "ЕР"в округах рейтинг партии растет."Значимость работы в округах действительно огромная,без этого партии не удалось бы добиться таких результатов на выборах иудержать их после выборов", – заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин. По его словам, в регионах уже началась подготовка к предварительному голосованию, что тоже стимулирует рост популярности "ЕР". По мнению политолога, этому способствует и повышение рейтинга президента Владимира Путина. "В рейтингедоверия политикам ВЦИОМа показатель президента России Владимира Путина впоследнюю неделю по отношению к предыдущей вырос до 52,6%. Конечно, это влияетна рост рейтинга партии, ведь именно Владимир Путин является ее основателем.Сейчас председателем партии является премьер-министр Дмитрий Медведев, егорейтинг тоже сказывается на поддержке "ЕР", – считает Данилин.В целом же Госдума в новом созыве существенно улучшила свойимидж. "Уже никто не может назвать парламент "бешеным принтером".Существенно повысилось качество работы над законодательными инициативами, вДуму пришли новые лица. Много представителей общественных организаций. Вчастности, речь о зампредседателе комитета по образованию и науке ЛюбовиДуханиной, главе комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрии Морозове идесятках региональных активистов", – сказал эксперт. Такого же мнения придерживается и политолог КонстантинКалачев. По его словам, популярность "ЕР" выросла на фоне позитивногоинформационного фона, связанного с экономическим ростом и успешной работойГосдумы. "Партия является опорой главы государства. Рейтинг "ЕдинойРоссии" – это производное от рейтинга президента. И повышение рейтингаПутина влияет на повышение рейтинга партии", – отметил политолог.По словам Калачева, популярности "ЕР" прибавили и удачныекадровые решения, связанные со сменойотдельных губернаторов. "Также на повышении рейтинга сказался общийпозитивный информационный фон – преодоление кризиса и экономический рост",– добавил политолог.Опросы, проведенные ВЦИОМом, свидетельствуют, что электоральныйрейтинг "Единой России" после снижения до 48,7% в начале февраля втечение месяца демонстрировал рост. 20-26 февраля он достиг 51,1% (среднеезначение за неделю) – это недельный максимум в текущем году. А в рейтингедоверия политикам показатель президента России Владимира Путина в последнююнеделю по отношению к предыдущей вырос до 52,6%. В тройку лидеров вошли такжеСергей Шойгу (21,1%) и Дмитрий Медведев (18,4%).

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