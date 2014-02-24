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Как работа депутатов повышает рейтинг "ЕР"

2 марта 2017, четверг, 16:28 – ИА СОЧИ-24

Как работа депутатов повышает рейтинг "ЕР"
Как работа депутатов повышает рейтинг "ЕР"
Стабильная и четкая работа депутатов Госдумы от "Единой России" способствует росту рейтинга партии, комментируют эксперты итоги опроса россиян. ВЦИОМ зафиксировал максимальный в этом году показатель ее популярности.
Работа депутатов не только в Госдуме, но и в регионах имеет
огромное значение. Именно благодаря активности парламентариев от "ЕР"
в округах рейтинг партии растет."Значимость работы в округах действительно огромная,
без этого партии не удалось бы добиться таких результатов на выборах и
удержать их после выборов", – заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин. По его словам, в регионах уже началась подготовка к предварительному голосованию, что тоже стимулирует рост популярности "ЕР". По мнению политолога, этому способствует и повышение рейтинга президента Владимира Путина. "В рейтинге
доверия политикам ВЦИОМа показатель президента России Владимира Путина в
последнюю неделю по отношению к предыдущей вырос до 52,6%. Конечно, это влияет
на рост рейтинга партии, ведь именно Владимир Путин является ее основателем.
Сейчас председателем партии является премьер-министр Дмитрий Медведев, его
рейтинг тоже сказывается на поддержке "ЕР", – считает Данилин.В целом же Госдума в новом созыве существенно улучшила свой
имидж. "Уже никто не может назвать парламент "бешеным принтером".
Существенно повысилось качество работы над законодательными инициативами, в
Думу пришли новые лица. Много представителей общественных организаций. В
частности, речь о зампредседателе комитета по образованию и науке Любови
Духаниной, главе комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрии Морозове и
десятках региональных активистов", – сказал эксперт. Такого же мнения придерживается и политолог Константин
Калачев. По его словам, популярность "ЕР" выросла на фоне позитивного
информационного фона, связанного с экономическим ростом и успешной работой
Госдумы. "Партия является опорой главы государства. Рейтинг "Единой
России" – это производное от рейтинга президента. И повышение рейтинга
Путина влияет на повышение рейтинга партии", – отметил политолог.По словам Калачева, популярности "ЕР" прибавили и удачные
кадровые решения, связанные со сменой
отдельных губернаторов. "Также на повышении рейтинга сказался общий
позитивный информационный фон – преодоление кризиса и экономический рост",
– добавил политолог.Опросы, проведенные ВЦИОМом, свидетельствуют, что электоральный
рейтинг "Единой России" после снижения до 48,7% в начале февраля в
течение месяца демонстрировал рост. 20-26 февраля он достиг 51,1% (среднее
значение за неделю) – это недельный максимум в текущем году. А в рейтинге
доверия политикам показатель президента России Владимира Путина в последнюю
неделю по отношению к предыдущей вырос до 52,6%. В тройку лидеров вошли также
Сергей Шойгу (21,1%) и Дмитрий Медведев (18,4%).

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Четверть российского шоколада оказалась не шоколадом

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сегодня, 18:16
Захарова отчитала Болгарию за осквернение "Алеши"

В связи с вандализмом по отношению к памятнику "Алеша" Россия направила ноту в МИД Болгарии. Наше посольство в этой стране потребовало привлечь виновных к ответственности...»

сегодня, 18:13
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сегодня, 17:45
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