Как российских солдат кормят сухпайком

13 марта 2017, понедельник, 21:00 – ИА СОЧИ-24



Как российских солдат кормят сухпайком

В последние годы военнослужащие российской армии стали питаться значительно лучше. Однако недавно из воинских частей стали приходить тревожные сообщения: солдат переводят на сухие пайки, которые не только не могут считаться заменой полноценному питанию, но и несут потенциальную угрозу здоровью военнослужащих.Питание, пожалуй, является одним из главных элементов в армейской системе. Чем лучше солдат ест, тем лучше он может выполнять свои обязанности защитника Родины. Посему неудивительно, что в последние годы в связи с перевооружением армии солдатскому питанию уделялось достаточно много внимания. И это дало свои результаты: пища стала лучше, вкуснее и разнообразнее, чего не могли не заметить сами военнослужащие. Горячие мясные блюда на выбор, разнообразие супов, обилие салатов, свежие молочные продукты и даже вкуснейшая выпечка – меню не хуже ресторанного, и все это предлагается военнослужащему российской армии. Однако некоторое время назад в отдельных частях наших вооруженных сил стали происходить странные вещи. Богатые и вкусные рационы вдруг исчезли из местных столовых, а всегда полная линия раздачи блюд оказалась пустой. Теперь вместо полноценного горячего питания солдатам предлагают сухой паек, содержимое которого военнослужащий, видимо, должен самостоятельно распределить на завтрак, обед и ужин. При этом по утверждению армейцев, все это подается в холодном виде, и в таком же виде употребляется солдатами. Более того, военнослужащие отметили, что срок годности многих представленных в сухпайке продуктов скоро истечет. Особенно это касается тушенки и рагу, которые входят в ассортимент сухпайка вместе с консервированными кашами, супами быстрого приготовления, сухофруктами, крекерами и некоторыми другими продуктами.Неудивительно поэтому, что у солдат после употребления сухпайков начинают резко обостряться проблемы с желудком и проявляться всевозможные пищевые аллергии. При этом необходимо подчеркнуть, что согласно российским нормам, непрерывное питание военнослужащих сухим пайком ни в коем случае не должно превышать семи суток. Тревогу уже забили родители военнослужащих. "Хорошо служил сын полгода, и тут на тебе, прилетело, откуда не ждали. Нарадоваться с женой не могли, что питание в армии наладилось, сын полгода служил все было нормально, а теперь, вдруг, внезапно начали кормить сухпайками, которые никоимм образом не заменяют нормальную еду. Надеюсь в ближайшее время с этим разберутся, и это безобразие прекратится, а то на концентратах далеко не уедешь", – пишет пользователь Олег Григорьевич на одном из интернет-форумов.Вообще, по армейскому питанию, пожалуй, можно проследить всю историю наших вооруженных сил. В 1990-е годы в связи с общей разрухой в армии рацион питания солдат стал более чем скудным. Мяса было мало, а главным продуктом в солдатском меню была картошка. Столь скудный рацион чиновники объясняли банальной нехваткой денежных средств.Ситуация начала улучшаться в конце "нулевых". Тогда в российской армии стала вводиться так называемая система "шведского стола". Меню стало разнообразнее, улучшилось и качество блюд. Однако в то же время при новом начальнике Службы тыла Дмитрии Булгакове начали происходить странные вещи с сухпайками. Их стоимость начала резко расти: с 321 рубля за комплект в 2008 году до 622 рублей спустя некоторое время. Позже проверка выяснила коррупционную составляющую в деле закупки сухих пайков для российских вооруженных сил. Так, аудиторы посчитали, что каждый паек стоил не более 200 рублей. При этом стоимость представленных в них продуктов оказалась значительно выше, чем в российских магазинах. Более того, зачем-то было куплено значительно большее количество пайков, нежели то, которое требовала армия. И последствия не заставили себя ждать. Поскольку количество купленных пайков превышало их необходимое количество, еще в 2012 году чиновники из Минобороны отдали распоряжение снять военнослужащих некоторых частей Западного военного округа с довольствия в столовых и перевести их на питание пайками. По всей видимости, сегодня история повторяется. Вполне возможно, что в Минобороны по каким-то причинам в очередной раз по ошибке или сознательно не рассчитали реально необходимого для военнослужащих количества сухих пайков. Однако не пропадать же добру? А раз так, то пока срок годности не истек, ушлые чиновники от военного ведомства "сплавляют" сухие пайки военнослужащим, при этом подвергая здоровье бойцов опасности. А здоровье солдата, как известно, является основой обороноспособности страны.

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