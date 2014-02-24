Как Россия выиграла у "Евровидения"

3 апреля 2017, понедельник, 12:59 – СОЧИ-24



Как Россия выиграла у "Евровидения"

"Холодный расчет" Москвы, упрямство Киева и неуклюжие действия организаторов "Евровидения" привели к крупнейшему политическому скандалу за всю историю конкурса. Европейский вещательный союз повел себя как слон в посудной лавке – в результате Россия оказалась в выигрыше.ЕВС почему-то считал, что скандалов удастся избежать и Россия все же примет участие в конкурсе песни. Шли переговоры с украинской стороной. Однако решение Киева не пускать в страну Юлию Самойлову перечеркнуло все эти надежды. Опубликованное 31 марта письмо генерального директора вещательного союза Ингрид Дельтенре премьер-министру Украины Владимиру Гройсману стало признанием неэффективности усилий ЕВС.Однако уладить все проблемы можно было заранее, еще до подготовки к нынешнему конкурсу, пишет Deutsche Welle. ЕВС надо было получить от Киева гарантии, что украинские власти дадут возможность выступить на "Евровидении-2017" всем участникам, в противном случае – лишить Украину права на организацию. И потребовать от России соблюдать украинские законы – как условие ее участия в конкурсе.Как пишет издание, и Киев мог сохранить лицо – дав возможность любому российскому участнику приехать на Украину. Для этого еще на начальном этапе подготовки к конкурсу следовало заявить, что для "Евровидения" – так же, как для крупных международных конференций и спортивных соревнований, – будут сделаны исключения из действующего законодательства.Доведя ситуацию до абсурда, Европейский вещательный союз сегодня, по сути, шантажирует Украину. Он грозится исключить страну из будущих конкурсов, если Самойлова не сможет приехать в Киев. Авторы подчеркивают, что подобные методы достижения целей – не редкость в политике и дипломатии. Но наиболее действенны они в личной беседе. Гендиректор ЕВС Ингрид Дельтенре могла бы позвонить Владимиру Гройсману, а еще лучше – приехать для встречи с ним в Киев. Немецкое издание уверено, что предъявлять ультиматумы письменно в эпоху WikiLeaks – непростительная оплошность. На Украине продолжается борьба за власть различных группировок, каждая из которых может быть заинтересована в подобного рода утечках. Министру иностранных дел страны Павлу Климкину не оставалось ничего другого, кроме как отклонить ультиматум.Москва, по мнению авторов статьи, поступила более тонко и расставила Киеву ловушку. Она выбрала прикованную к инвалидной коляске певицу Юлию Самойлову. Киев в эти силки с удовольствием влез – отказал певице во въезде, сославшись на то, что она выступала в "аннексированном" Крыму. Москва же теперь "потирает руки", выиграв в позиционной борьбе у Европейского вещательного союза и Украины.

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