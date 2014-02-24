ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Как Россия защищает свою авиабазу в Сирии

7 апреля 2017, пятница, 17:14 – СОЧИ-24

Как Россия защищает свою авиабазу в Сирии
Как Россия защищает свою авиабазу в Сирии
Российская система противовоздушной обороны в Сирии организована по принципу объектового прикрытия. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, развернутые в Сирии системы С-400 и С-300, а также комплекс "Панцирь-С1" обеспечивают надежную защиту пунктов базирования с воздуха. Военный подчеркнул, что указанные системы противовоздушной обороны гарантированно прикроют расположенную на аэродроме Хмеймим российскую группу. Помимо этого, отметил Конашенков, в полной мере обеспечен воздушным "зонтиком" пункт материально-технического обеспечения военно-морского флота России в Тартусе. Кроме того, официальный представитель Минобороны России заявил о крайне низкой эффективности американского авиаудара. Он отметил, что только 23 крылатые ракеты ВВС США из 59 запущенных достигли цели. Место падения оставшихся 36 неизвестно. Также Конашенков показал данные аэросъемки, сделанной после налета. На кадрах видно, что ракеты не повредили взлетно-посадочную полосу, ангары и самолеты на открытых стоянках. По данным министерства обороны России, американцы уничтожили вещевой склад, столовую, учебный корпус, радиолокатор и 6 неисправных самолетов.
Соединенные Штаты в ночь на 7 апреля нанесли удар по сирийскому аэродрому Шайрат ракетами "Томагавк". Сообщается о шести погибших и множестве раненых. Президент США Дональд Трамп в своем обращении заявил, что якобы именно с этого аэродрома войсками Башара Асада была проведена химическая атака на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, в результате которой погибли около 80 человек и более 200 получили ранения.Президент России Владимир Путин назвал удар по Сирии актом агрессии против суверенного государства и нарушением норм международного права. "Сирийская армия не располагает запасами химического оружия. Факт уничтожения всех запасов химического оружия у Вооруженных сил Сирии был отфиксирован и подтвержден ОЗХО – специализированным подразделением ООН", – заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 19:29
Киев жертвует здоровьем украинцев назло России

На днях исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун объявила о "декоммунизации" системы здравоохранения страны, намекнув на новые реформы в этой области, в том числе отказе от российских лекарств. К каким последствиям для социальной сферы приведут крайне спорные инициативы украинских властей?..»

сегодня, 19:16
Москвичей предупредили об опасной погоде

МЧС Москвы предупредило жителей столицы о резком ухудшении погоды вечером 7 апреля. Горожан ждет сильный дождь с грозой и ветром...»

сегодня, 18:59
В Москве арестовали второго фигуранта дела о взрыве в метро

Басманный районный суд Москвы вынес решение об аресте Шохиста Каримова – второго подозреваемого в деле о взрыве в метро Санкт-Петербурга, передает Life.ru..»

сегодня, 18:43
Поимка террориста в Стокгольме попала на видео

Недалеко от того места, где грузовик протаранил толпу людей и въехал в витрину магазина в центре Стокгольма был задержан подозреваемый в совершении теракта..»

сегодня, 18:15
Подробности страшного теракта в центре Стокгольма

В 14:53 по местному времени (15:53 мск) в полицию поступило сообщение о том, что грузовик на огромной скорости протаранил толпу людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего потребуется тщательная работа специалистов, однако уже сейчас стали известны некоторые подробности произошедшего...»

сегодня, 17:46
Раскрыта загадка запаха старых книг

Многие люди сходят с ума от необычного аромата, который источают страницы старых книг. Однако чем именно пахнут печатные издания, мало кто сможет с ходу определить. Британские ученые решили раскрыть эту загадку с помощью специального исследования...»

сегодня, 17:43
Подозреваемого по делу о питерском теракте арестовали в Москве

Басманный районный суд Москвы принял решение об аресте Содика Ортикова, который ранее был задержан по подозрению в причастности к теракту в метро Санкт-Петербурга, передает Life.ru..»

сегодня, 17:31
Число жертв теракта в Стокгольме возросло до пяти

Премьер-министр Швеции Стефан Левен признал наезд грузовика на толпу людей в центре Стокгольма терактом, передает РИА Новости..»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 19:29
Киев жертвует здоровьем украинцев назло России

На днях исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун объявила о "декоммунизации" системы здравоохранения страны, намекнув на новые реформы в этой области, в том числе отказе от российских лекарств. К каким последствиям для социальной сферы приведут крайне спорные инициативы украинских властей?..»

сегодня, 19:16
Москвичей предупредили об опасной погоде

МЧС Москвы предупредило жителей столицы о резком ухудшении погоды вечером 7 апреля. Горожан ждет сильный дождь с грозой и ветром...»

сегодня, 18:59
В Москве арестовали второго фигуранта дела о взрыве в метро

Басманный районный суд Москвы вынес решение об аресте Шохиста Каримова – второго подозреваемого в деле о взрыве в метро Санкт-Петербурга, передает Life.ru..»

сегодня, 18:43
Поимка террориста в Стокгольме попала на видео

Недалеко от того места, где грузовик протаранил толпу людей и въехал в витрину магазина в центре Стокгольма был задержан подозреваемый в совершении теракта..»

сегодня, 18:15
Подробности страшного теракта в центре Стокгольма

В 14:53 по местному времени (15:53 мск) в полицию поступило сообщение о том, что грузовик на огромной скорости протаранил толпу людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего потребуется тщательная работа специалистов, однако уже сейчас стали известны некоторые подробности произошедшего...»

сегодня, 17:46
Раскрыта загадка запаха старых книг

Многие люди сходят с ума от необычного аромата, который источают страницы старых книг. Однако чем именно пахнут печатные издания, мало кто сможет с ходу определить. Британские ученые решили раскрыть эту загадку с помощью специального исследования...»

сегодня, 17:43
Подозреваемого по делу о питерском теракте арестовали в Москве

Басманный районный суд Москвы принял решение об аресте Содика Ортикова, который ранее был задержан по подозрению в причастности к теракту в метро Санкт-Петербурга, передает Life.ru..»

сегодня, 17:31
Число жертв теракта в Стокгольме возросло до пяти

Премьер-министр Швеции Стефан Левен признал наезд грузовика на толпу людей в центре Стокгольма терактом, передает РИА Новости..»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.