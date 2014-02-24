Как россияне будут отдыхать в майские праздники

В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) напомнили, сколько в этом году будут отдыхать россияне на майские праздники. Самые длинные выходные будут приурочены к Дню Победы. Как пояснили в Роструде, в связи с празднованием Первого мая у россиян будут три выходных дня: 29 и 30 апреля, которые придутся на выходные, и понедельник, 1 мая. А по случаю Дня Победы нас ждут еще более длинные каникулы, передает "Интерфакс". "Два календарных выходных дня – суббота, 6 мая, и воскресенье, 7 мая. 9 мая, вторник, является нерабочим праздничным днем. Понедельник, 8 мая, в этом году будет нерабочим в связи с переносом на эту дату выходного дня с январских праздников, в частности, 7 января 2017 года, который приходился на субботу", – пояснил замглавы Роструда Иван Шкловец. Напомним, ранее в Госдуме предложили перенести празднование Дня защитника Отечества с 23 февраля на 29 августа. По мнению депутата Ивана Сухарева, нынешнее торжество не является национальным. В связи с этим парламентарий предложил вместо Дня защитника Отечества отмечать дореволюционный праздник День памяти русского воинства. Вместе с тем замруководителя фракции "Единая Россия" по законопроектной деятельности подчеркнул, что депутаты регулярно выдвигают инициативы о переносе существующих праздников и создании новых. По мнению Андрея Исаева, на этом надо остановиться и оставить перечень праздничных дат в том виде, в каком он существует сейчас.
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Журналисты внимательно проанализировали фото– и видеоматериалы, связанные с терактом в петербургском метро, и обнаружили ряд загадочных несостыковок. В частности, до сих пор осталось неясным, кто же оставил бомбу на станции "Площадь Восстания"...»
Дональду Трампу не удается приступить к налаживанию нормальных контактов с Москвой из-за его окружения. Давление на администрацию нового американского лидера растет, и эксперты, которые до этого были уверены, что отмена санкций не за горами, теперь меняют свое мнение...»
Популярные исполнители Тимати (Тимур Юнусов) и Баста (Василий Вакуленко) призвали всех неравнодушных выйти на акцию памяти по погибшим в результате недавнего теракта в метро Санкт-Петербурга. Мероприятие состоится 6 апреля на Манежной площади в Москве...»
Победительница конкурса "Мисс мира-2009" стала самым молодым мэром Гибралтара за всю его историю. Теперь 30-летняя красотка Кайане Лопес будет не только щеголять в купальнике, но и вести административные дела города...»
Советник президента США Дональда Трампа и по совместительству его дочь Иванка выступила с неожиданным заявлением. Несмотря на поддержку отца во многих его делах, она призналась, что порой критикует его инициативы...»