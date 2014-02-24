Как США охраняют своего президента

14 февраля 2017, вторник, 16:30 – ИА СОЧИ-24



Как США охраняют своего президента

Соединенные Штаты бдительно охраняют жизнь и здоровье своего президента. Причем речь идет не только о непосредственной угрозе покушения: отслеживаются даже эмоциональные высказывания американцев в соцсетях. Граждан США, неосмотрительно опубликовавших негативные мысли в отношении главы государства, ждут скорый суд и тюрьма.Охране лидеров во все времена уделялось особое внимание. Когда-тоэтим занималась личная гвардия. Позже целое государство превратило это вотрасль народного хозяйства: швейцарские гвардейцы в роли личной охраны королейбыли нарасхват. Время шло, и телохранители стали "последней линией обороны", а основную тяжесть забот о безопасности президентов взяли на себя спецслужбы.Главная цель их деятельности – выявить и предупредить угрозу.Привычка большинства наших современников выкладывать навсеобщее обозрение и обсуждение свои мысли и чувства облегчила спецслужбамзадачу. К примеру, США уже не одному "несдержанному на клавиатуру" гражданину предоставиливозможность подумать о своем поведении в тишине тюремной камеры.В мае 2013 года федеральный суд Северной Каролины приговорил22-летнего американца Донте Джамара Симса к шести месяцам заключения. Судьирешили, что он угрожал президенту США Обаме. "Секретная служба будетбессильна, когда я направлю винтовку в лоб Бараку", – писал молодойчеловек в интернете. Особенно активно Симс сыпал угрозами в адрес президента вовремя съезда демократической партии в городе Шарлотт в сентябре 2012 года. Во время следствия молодой человек признался, что действительно яроненавидит Обаму, но никакого преступления против него не замышлял. Угрозы же написал, находясь под воздействием наркотиков. Еще до судебного разбирательстваон отправил Обаме письмо с извинениями. Однако судьи решили все же подержатьего в камере – чтобы не наделал глупостей.В том же году житель Алабамы Джарвис Бриттон был приговоренк году заключения. В сентябре 2012-го американец опубликовал в Twitterсообщение: "Давайте убьем президента". Он упомянул подпольнуюорганизацию F.E.A.R., члены которой незадолго до этого предстали перед судом пообвинению в подготовке государственного переворота. Бриттон признал свою вину ираскаялся, но все равно полиция пристально следила за неблагонадежнымгражданином еще три года после его освобождения.Брайан Датчер летом 2015 года разместилкомментарий в социальной сети Facebook. Он сообщил, что отправится в Ла-Кросс,чтобы "исполнить конституционный долг" и убить Барака Обаму, которыйдолжен был посетить город 2 июля. О своих намерениях 55-летний Датчер рассказал и охранникупубличной библиотеки в Ла-Кроссе. В январе несостоявшийся мститель предсталперед судом, который обвинил его в высказывании угроз в адрес президента иотправил за решетку на три года.Американец Брэндон Кореа стал настоящим рецидивистом. Егокак-то привлекали к суду за угрозы в адрес президента, но отпустили, наказав "воздерживатьсяот любых контактов с главой государства". Брэндон судей не послушал: вавгусте 2014 года отправил сообщение на Facebook и Twitter, в котором писал:"Готовься к смерти, Барак Обама". За что и получил на суде, состоявшемсяв 2015-м, обвинительный приговор.В США существует закон, согласно которому угроза президенту – тяжкое преступление класса Е. Сюда входят и онлайн-угрозы. Преступление карается тюремнымзаключением сроком до пяти лет и штрафом в 250 тысяч долларов.

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