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Как выбрать кровельный материал
7 апреля 2017, пятница, 10:45 – СОЧИ-24
Использование старого и проверенного шифера в качестве
кровли на свинофермах благотворно влияет на прирост веса животных, выяснили
фермеры. Серия интервью с представителями свиноводческих ферм Таиланда показала,
что большинство предприятий отрасли использует кровельные материалы на основе
хризотила. Он не только экономит средства фермерским хозяйствам, но и создает наиболее
оптимальные условия для выращивания животных.
Свиноводство в Таиланде – одна из основных отраслей сельского
хозяйства. Сегодня в стране насчитывается около 5 миллионов свиней и примерно
10 тысяч свиноводческих ферм. Животные содержатся в крытых сооружениях, размер
ангаров составляет около 1000 квадратных метров.
Кровельные материалы, содержащие хризотил, по мнению
большинства представителей рынка, являются наиболее оптимальными для таких
конструкций. Прежде всего, из-за капризного климата в Таиланде – там летом
стоит сильная жара, а затем наступает продолжительный сезон дождей.
Низкая теплопроводность и устойчивость к коррозии в условиях
постоянно высокой влажности, в сочетании с невысокой стоимостью, делают
хризотилсодержащую кровлю наиболее популярной в отрасли. Такое покрытие отлично
защищает и от шума при частых тропических ливнях, а также имеет наиболее долгий
срок службы среди аналогов. Что важно, она также устойчива метану –
обязательному атрибуту животноводческой фермы.
Однако наиболее значимым преимуществом шифера, по мнению
ученых, является именно низкая теплопроводность – этот параметр влияет на рост
и самочувствие свиней. Животные чрезвычайно чувствительны к перегреву, и
температура окружающего воздуха влияет на период достижения свиньями товарного
веса, их способность усваивать корма и приносить приплод.
Оказывается, при повышении температуры в помещении до +32,2
C, свиньи начинают терять вес, а время, необходимое для откорма, возрастает в
четыре раза. Более высокая температура увеличивает период наращивания сала, что
приводит к троекратному увеличению потребления кормов. Наиболее комфортная
температура для выращивания свиней – от 15,6 C до 21,1 C.
Именно поэтому металлическая кровля для свиноводческих
хозяйств не подходит: она сильно нагревается под солнцем и не обеспечивает
нужного температурного режима. В теплом помещении свиньям требуется больше
времени для набора необходимой массы. От этого возрастают экономические и
временные затраты производителей, негативный эффект ощущают на себе и
потребители: цена на продукцию неминуемо возрастает.
Если фермеры используют металлическую кровлю, то они
вынуждены дополнительно устанавливать теплоизоляционные материалы или системы
охлаждения, а это неизбежно приводит к финансовым потерям. Помимо этого, срок службы
металлической кровли в условиях постоянной влажности и под воздействием
выделяемого свиньями метана значительно сокращается.
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