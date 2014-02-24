Как выбрать кровельный материал

7 апреля 2017, пятница, 10:45 – СОЧИ-24



Как выбрать кровельный материал

Способен ли тип кровельного материала повлиять на прирост веса животного? Оказывается, да. В Таиланде сделали неожиданное открытие.Использование старого и проверенного шифера в качествекровли на свинофермах благотворно влияет на прирост веса животных, выяснилифермеры. Серия интервью с представителями свиноводческих ферм Таиланда показала,что большинство предприятий отрасли использует кровельные материалы на основехризотила. Он не только экономит средства фермерским хозяйствам, но и создает наиболееоптимальные условия для выращивания животных.Свиноводство в Таиланде – одна из основных отраслей сельскогохозяйства. Сегодня в стране насчитывается около 5 миллионов свиней и примерно10 тысяч свиноводческих ферм. Животные содержатся в крытых сооружениях, размерангаров составляет около 1000 квадратных метров.Кровельные материалы, содержащие хризотил, по мнениюбольшинства представителей рынка, являются наиболее оптимальными для такихконструкций. Прежде всего, из-за капризного климата в Таиланде – там летомстоит сильная жара, а затем наступает продолжительный сезон дождей.Низкая теплопроводность и устойчивость к коррозии в условияхпостоянно высокой влажности, в сочетании с невысокой стоимостью, делаютхризотилсодержащую кровлю наиболее популярной в отрасли. Такое покрытие отличнозащищает и от шума при частых тропических ливнях, а также имеет наиболее долгийсрок службы среди аналогов. Что важно, она также устойчива метану –обязательному атрибуту животноводческой фермы.Однако наиболее значимым преимуществом шифера, по мнениюученых, является именно низкая теплопроводность – этот параметр влияет на рости самочувствие свиней. Животные чрезвычайно чувствительны к перегреву, итемпература окружающего воздуха влияет на период достижения свиньями товарноговеса, их способность усваивать корма и приносить приплод.Оказывается, при повышении температуры в помещении до +32,2C, свиньи начинают терять вес, а время, необходимое для откорма, возрастает вчетыре раза. Более высокая температура увеличивает период наращивания сала, чтоприводит к троекратному увеличению потребления кормов. Наиболее комфортнаятемпература для выращивания свиней – от 15,6 C до 21,1 C.Именно поэтому металлическая кровля для свиноводческиххозяйств не подходит: она сильно нагревается под солнцем и не обеспечиваетнужного температурного режима. В теплом помещении свиньям требуется большевремени для набора необходимой массы. От этого возрастают экономические ивременные затраты производителей, негативный эффект ощущают на себе ипотребители: цена на продукцию неминуемо возрастает.Если фермеры используют металлическую кровлю, то онивынуждены дополнительно устанавливать теплоизоляционные материалы или системыохлаждения, а это неизбежно приводит к финансовым потерям. Помимо этого, срок службыметаллической кровли в условиях постоянной влажности и под воздействиемвыделяемого свиньями метана значительно сокращается.

СОЧИ 24