Как зарабатывают на детях

6 апреля 2017, четверг, 16:16 – СОЧИ-24



Как зарабатывают на детях

Семерых детей вернули в детский дом. Приемных родителей не устроил размер выплат от государства, и они решили избавиться от обузы. Возможно, у пары из Калининграда были вполне резонные, с их точки зрения, мотивы. Однако первое объяснение, которое приходит на ум стороннему наблюдателю: супруги пытались заработать на детях.Детям, однажды брошенным родителями, пришлось снова пережитьту же травму. И не одного ребенка – сразу семерых вернули приемные "папа смамой" в детдом. Какие чувства испытывают при этом обманутые малыши,представить можно. А вот у так называемых родителей хоть что-то, интересно,шевельнулось в душе?Ситуация с приемными детьми – на контроле у детскогоомбудсмена России. Анна Кузнецова обсудила вопрос с руководителемдепартамента соцзащиты Москвы Владимиром Петросяном. Ребята, младшему из которыхтри года, а старшему – 12, оказались в столичной организации для детей-сироти детей, оставшихся без попечения родителей.Приемные родители свое решение объясняют тем, что припереезде в Москву семье не удалось добиться повышения региональных пособий достоличного уровня. "Им не платили московские деньги. Они хотели московскиеденьги получать, а платили только региональные. Но тогда, если он брал не позову сердца, а для бизнеса – вы меня извините", – приводит слова ВладимираПетросяна РИА Новости. Чиновник отметил, что случаев, когда детей усыновляютради пособий, в последнее время стало больше.Семейство приехало в Москву из Калининграда. Столичныевласти отказались оформлять его как "приемную семью", что должно былообеспечить московские выплаты. Родители получали только ежемесячные пособия вразмере 18 тысяч рублей на одного ребенка. Между тем при оформлении приемнойсемьи в Москве выплаты могут достигать 85 тысяч рублей на каждого малыша.Чем руководствовались чиновники, отказывая в оформлениипособия, – вопрос отдельный, с этим разберется детский омбудсмен и ее подчиненные.А вот как могли люди, принявшие в семью семерых (!!!) детей, так легко от нихотказаться? Ведь, решаясь усыновить ребят, взрослые должны были понимать, чтоберут ответственность за их жизнь и здоровье – не только физическое, но иморальное, психическое, сказала в интервью изданию Dni.Ru психолог Ксения Каспарова."Конечно, выход под опеку – это не усыновление, ребенокне берет фамилию родителей, это своего рода промежуточный вариант. Но дети этихформальностей не понимают – они ведь ищут папу и маму. Так что все равно дляребенка это очень травматичная ситуация. У любого ребенка, который оказываетсяв детском доме, уже есть так называемая травма брошенности, она с ним будет всюжизнь. Даже если его оставили в грудничковом возрасте, все равно этозапечатлевается в его опыте, в том, как он ощущает себя. И он с этой травмойпотом растет и живет", – подчеркнула Каспарова."А тут получается, что ребенка берут снова, а потом ещераз от него отказываются. Получается ретравматизация: эта травма, сценарий брошенностиразыгрывается еще раз, усиливая вероятность того, что он снова и снова будетпопадать в такие ситуации. Очень велики шансы, что таким детям сложно будетдоверять окружающим людям, вообще всему миру. Будет отношение к миру, как кчему-то враждебному и нестабильному. И детям будет трудно самим выстраиватькакие-то длительные отношения. Это скажется и на их способности самим создатьсемью", – считает эксперт.Понятно, что содержать семерых детей в условиях столицы – привыплатах 18 тысяч на человека – непросто. Но есть же еще вещи, которые неизмеряются деньгами. Детям дали надежду, они поверили, что у них есть семья, – иснова оказались в детдоме. Плохо, когда подобное происходит из-за каких-тоошибочных действий властей, органов опеки. Но гораздо хуже, когда предают те,кого ребенок уже считает родителями. И не надо потом воздевать руки к небу и вопрошать:"Откуда в этих молодых столько злости?!" Оттуда. Вы сами их такимисделали. Хотя, может, и не будет злости. А вырастут люди, не верящие никому ини в чем, доверяющие только себе и своим силам. Ну, тогда можете считать, чтоваш "педагогический эксперимент" удался.

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