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Как зарабатывают на детях
6 апреля 2017, четверг, 16:16 – СОЧИ-24
Детям, однажды брошенным родителями, пришлось снова пережить
ту же травму. И не одного ребенка – сразу семерых вернули приемные "папа с
мамой" в детдом. Какие чувства испытывают при этом обманутые малыши,
представить можно. А вот у так называемых родителей хоть что-то, интересно,
шевельнулось в душе?Ситуация с приемными детьми – на контроле у детского
омбудсмена России. Анна Кузнецова обсудила вопрос с руководителем
департамента соцзащиты Москвы Владимиром Петросяном. Ребята, младшему из которых
три года, а старшему – 12, оказались в столичной организации для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.Приемные родители свое решение объясняют тем, что при
переезде в Москву семье не удалось добиться повышения региональных пособий до
столичного уровня. "Им не платили московские деньги. Они хотели московские
деньги получать, а платили только региональные. Но тогда, если он брал не по
зову сердца, а для бизнеса – вы меня извините", – приводит слова Владимира
Петросяна РИА Новости. Чиновник отметил, что случаев, когда детей усыновляют
ради пособий, в последнее время стало больше.Семейство приехало в Москву из Калининграда. Столичные
власти отказались оформлять его как "приемную семью", что должно было
обеспечить московские выплаты. Родители получали только ежемесячные пособия в
размере 18 тысяч рублей на одного ребенка. Между тем при оформлении приемной
семьи в Москве выплаты могут достигать 85 тысяч рублей на каждого малыша.Чем руководствовались чиновники, отказывая в оформлении
пособия, – вопрос отдельный, с этим разберется детский омбудсмен и ее подчиненные.
А вот как могли люди, принявшие в семью семерых (!!!) детей, так легко от них
отказаться? Ведь, решаясь усыновить ребят, взрослые должны были понимать, что
берут ответственность за их жизнь и здоровье – не только физическое, но и
моральное, психическое, сказала в интервью изданию Dni.Ru психолог Ксения Каспарова."Конечно, выход под опеку – это не усыновление, ребенок
не берет фамилию родителей, это своего рода промежуточный вариант. Но дети этих
формальностей не понимают – они ведь ищут папу и маму. Так что все равно для
ребенка это очень травматичная ситуация. У любого ребенка, который оказывается
в детском доме, уже есть так называемая травма брошенности, она с ним будет всю
жизнь. Даже если его оставили в грудничковом возрасте, все равно это
запечатлевается в его опыте, в том, как он ощущает себя. И он с этой травмой
потом растет и живет", – подчеркнула Каспарова.
"А тут получается, что ребенка берут снова, а потом еще
раз от него отказываются. Получается ретравматизация: эта травма, сценарий брошенности
разыгрывается еще раз, усиливая вероятность того, что он снова и снова будет
попадать в такие ситуации. Очень велики шансы, что таким детям сложно будет
доверять окружающим людям, вообще всему миру. Будет отношение к миру, как к
чему-то враждебному и нестабильному. И детям будет трудно самим выстраивать
какие-то длительные отношения. Это скажется и на их способности самим создать
семью", – считает эксперт.
Понятно, что содержать семерых детей в условиях столицы – при
выплатах 18 тысяч на человека – непросто. Но есть же еще вещи, которые не
измеряются деньгами. Детям дали надежду, они поверили, что у них есть семья, – и
снова оказались в детдоме. Плохо, когда подобное происходит из-за каких-то
ошибочных действий властей, органов опеки. Но гораздо хуже, когда предают те,
кого ребенок уже считает родителями. И не надо потом воздевать руки к небу и вопрошать:
"Откуда в этих молодых столько злости?!" Оттуда. Вы сами их такими
сделали. Хотя, может, и не будет злости. А вырастут люди, не верящие никому и
ни в чем, доверяющие только себе и своим силам. Ну, тогда можете считать, что
ваш "педагогический эксперимент" удался.
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