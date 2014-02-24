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Как живут близкие жертв теракта в Петербурге

4 апреля 2017, вторник, 18:46 – СОЧИ-24

Как живут близкие жертв теракта в Петербурге
Как живут близкие жертв теракта в Петербурге
В результате теракта в петербургском метро погибли 14 человек и более 50 пострадали. Родные жертв взрыва скорбят о близких и обещают сделать все возможное, чтобы наказать виновных.
У станции метро "Технологический институт" жители Санкт-Петербурга спонтанно организовали мемориал памяти жертв взрыва. Родные погибших приходят сюда и приносят цветы, вспоминают дорогих им людей. Одна из скорбящих женщин была вне себя от горя и злости на тех, кто виновен в трагедии. "Я могу сказать одно. Тот, кто этот теракт устроил, – я его найду и сама уничтожу. Все сделаю для того, чтобы эту мразь найти", – цитирует родственницу погибшего Life.ru. Дочь трагически погибшей художницы Ирины Медянцевой Елена была в тот роковой день вместе с ней. Девушка провожала мать в Великий Новгород. Фактически Ирина умерла у дочери на глазах. Сама Елена получила тяжелые травмы ног, ей уже сделали две операции. После того как девушка отошла от наркоза, она рассказала отцу о последних минутах перед трагедией. "Лена помнит, что они забежали в вагон и через минуту прогремел взрыв. Мать погибла на ее глазах", – сообщил Владимир. Ранее были установлены личности нескольких жертв теракта. Ими оказались 21-летняя Ксения Милюкова, 71-летний Юрий Налимов, 21-летняя Тамара Алиева, 20-летний Адыльшин и 50-летняя Ирина Медянцева.   
Напомним, что взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел 3 апреля около 14:40 мск на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Следственный комитет квалифицировал происшествие как теракт. Трагедия унесла 11 жизней, 51 человек госпитализирован. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Вечером 4 апреля в Санкт-Петербурге в районе пересечения Невского проспекта и Малой Морской улицы полиция оцепила автобус..»

сегодня, 21:59
Бомба в метро Петербурга могла сработать случайно

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга, которые выясняют обстоятельства теракта 3 апреля, предположили, что взрыв бомбы в метро мог произойти случайно..»

сегодня, 21:14
"Единая Россия" поддержала назначение Бречалова

В руководстве "Единой России" уверены, что новый глава Удмуртии Александр Бречалов придаст новый импульс развитию республики. Об этом заявил первый замруководителя фракции в Госдуме Андрей Исаев...»

сегодня, 21:01
Бывшего главу Удмуртии арестовали

Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев был арестован в зале суда..»

сегодня, 21:00
СК начал проверку по факту смерти сенатора Тюльпанова

Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту смерти сенатора Вадима Тюльпанова..»

сегодня, 20:31
Последний день жизни жертв теракта в петербургском метро

До сих еще не все тела погибших при взрыве в метро Санкт-Петербруга опознаны. Однако многие люди продолжают надеяться, что их пропавшие родственники все еще живы. Так, недавно в Сети появилось объявление о розыске 26-летнего тренера Дениса Петрова, однако скорее всего, молодой человек погиб...»

сегодня, 20:15
Тесть Кержакова умер в бане перед рождением внука

Сенатор Совета Федерации Вадим Тюльпанов скончался сегодня в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, политик неудачно поскользнулся на мокром кафеле и ударился головой. Травма оказалась смертельной...»

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Выяснились новые факты о личности предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова, который взорвался в метро Санкт-Петербурга. Оказалось, что молодой человек никогда не был гражданином Киргизии, и вместе с паспортом получил российское гражданство...»
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