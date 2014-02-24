Какаду станцевал под Элвиса Пресли

3 апреля 2017, понедельник, 10:28 – СОЧИ-24



Какаду станцевал под Элвиса Пресли

Попугай какаду стал звездой Сети, исполнив зажигательный танец под песню Элвиса Пресли. Ролик с танцующей птицей был опубликован в Twitter и за сутки набрал более 100 тысяч лайков.На видео запечатлено, как мужчина играет на гитаре песнюЭлвиса Пресли Don't Be Cruel перед двумя белыми какаду. Один попугай начинает пританцовывать в такт музыке, а вот второй нехочет присоединяться к веселью, передает Lenta.ru. Интересно, что пернатый танцор похож на Элвиса: он выпячивает хохолок, напоминающий прическу легенды рок-н-ролла.

СОЧИ 24