Какие "чудовища" могут жить в человеке

14 марта 2017, вторник, 20:14 – ИА СОЧИ-24



Какие "чудовища" могут жить в человеке

Паразиты, живущие в организме человека, могут поселиться в любом органе. Dni.ru собрали самые распространенные случаи заражения."Незваныегости" попадают в человеческий организм разными способами. Из-за этого можетвозникнуть не только дискомфорт, но и довольно опасные заболевания. Некоторые изкоторых грозят летальным исходом.Зачастую вид паразитов под микроскопом вызываетнастоящее отвращение и ужас, поскольку эти существа очень похожи на чудовищ.Только представив, что эти существа могут обитать внутри человека, становитсяне по себе.Настоящейпроблемой могут стать попавшие через уши насекомые – тараканы, мухи и другие.Так случилось с 70-летним пенсионером из Башкирии, к которому полгода назад при работе на огороде вухо заползла двухвостка. Врачи до сихпор не могут избавить Владимира Войшвилло от гниющего насекомого в голове, чтопричиняет ему серьезные проблемы со здоровьем.Довольно распространеннымзаболеванием является педикулез. Вши передаются при прямом контакте синфицированным человеком через волосы. Ещеодин страшный "зверь", паразитирующий за счет человека – это чесоточный клещ.Он попадает на кожу при контакте с зараженным человеком и доставляет своейжертве множество проблем.Заразитьсяразличными видами грибов, поражающих дыхательные пути и легкие, можно при дыхании черезпыль и споры в воздухе. А вот паразит под названием печеночный сосальщикпопадает в печень через воду и пищу. Таким же образом попадают в кишечник гельминты.Они могут вырасти в человеческом организме до восьми метров.Известных случаев, когдапаразиты отравляли жизнь людям, сотни тысяч. Так, в 2015 году 65-летнему пенсионеруиз Сан-Паулу вытащили несколько десятков личинок из носа. Мужчина мучился отсильной боли на протяжении недели после чего обратился к врачу.Как писали Dni.ru, мужчина неделю страдал от обильного кровотечения, тошноты, головнойболи и неприятного запаха изо рта. Он обратился к врачу. Операция по очищениюорганизма длилась четыре дня.Ранее сообщалось, чтоиз головы 29-летней китаянки удалили 10-сантиметрового паразита. В возрасте пяти лет она съелалягушку, в которой, по всей видимости, жил паразит. Он рос в организме китаянкина протяжении многих лет и достиг больших размеров. При этом все время онастрадала от головных болей, но не знала этому истинную причину.

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