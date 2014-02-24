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Какие "чудовища" могут жить в человеке
14 марта 2017, вторник, 20:14 – ИА СОЧИ-24
"Незваные
гости" попадают в человеческий организм разными способами. Из-за этого может
возникнуть не только дискомфорт, но и довольно опасные заболевания. Некоторые из
которых грозят летальным исходом.
Зачастую вид паразитов под микроскопом вызывает
настоящее отвращение и ужас, поскольку эти существа очень похожи на чудовищ.
Только представив, что эти существа могут обитать внутри человека, становится
не по себе.
Настоящей
проблемой могут стать попавшие через уши насекомые – тараканы, мухи и другие.
Так случилось с 70-летним пенсионером из Башкирии, к которому полгода назад при работе на огороде в
ухо заползла двухвостка. Врачи до сих
пор не могут избавить Владимира Войшвилло от гниющего насекомого в голове, что
причиняет ему серьезные проблемы со здоровьем.Довольно распространенным
заболеванием является педикулез. Вши передаются при прямом контакте с
инфицированным человеком через волосы. Еще
один страшный "зверь", паразитирующий за счет человека – это чесоточный клещ.
Он попадает на кожу при контакте с зараженным человеком и доставляет своей
жертве множество проблем.
Заразиться
различными видами грибов, поражающих дыхательные пути и легкие, можно при дыхании через
пыль и споры в воздухе. А вот паразит под названием печеночный сосальщик
попадает в печень через воду и пищу. Таким же образом попадают в кишечник гельминты.
Они могут вырасти в человеческом организме до восьми метров.
Известных случаев, когда
паразиты отравляли жизнь людям, сотни тысяч. Так, в 2015 году 65-летнему пенсионеру
из Сан-Паулу вытащили несколько десятков личинок из носа. Мужчина мучился от
сильной боли на протяжении недели после чего обратился к врачу.
Как писали Dni.ru, мужчина неделю страдал от обильного кровотечения, тошноты, головной
боли и неприятного запаха изо рта. Он обратился к врачу. Операция по очищению
организма длилась четыре дня.
Ранее сообщалось, что
из головы 29-летней китаянки удалили 10-сантиметрового паразита. В возрасте пяти лет она съела
лягушку, в которой, по всей видимости, жил паразит. Он рос в организме китаянки
на протяжении многих лет и достиг больших размеров. При этом все время она
страдала от головных болей, но не знала этому истинную причину.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
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