Касьянова облили зеленкой в центре Москвы

В Москве прошел Марш памяти Бориса Немцова. Среди пяти тысяч человек, собравшихся на акцию, были политики и общественные деятели. Например, Михаил Касьянов, которому в лицо плеснули зеленкой. Несмотря на то, что Михаил Касьянов находился в центре Москвы в окружении своих сторонников, нашлись те, кто захотел и смог показать свое негативное к нему отношение. Политика облили зеленкой, передает РИА Новости. Несмотря на это, Михаил Касьянов не стал покидать акцию и продолжил движение в колонне.Произошедшее с политиком повеселило пользователей Сети. Кто-то предпочел просто разместить снимок облитого зеленкой Касьянова без комментариев, другие не смогли не прокомментировать его внешний вид. Кто-то предположил, что политик сам был рад подобному "цветному" нападению, поскольку зеленое пятно на лице помогло ему приблизиться к образу шотландского героя Уильяма Уолласа, которого в ленте "Храброе сердце" сыграл Мел Гибсон. Впрочем, чаще Касьянова сравнивали с зеленокожим мультипликационным героем Шреком. Также пользователи Сети принялись строить альтернативные теории о том, почему лицо политика оказалось зеленым. Отметим, злоумышленника, совершившего нападение на Михаила Касьянова с зеленкой, уже задержали. "Его демонстранты, наши соратники, схватили, я так понимаю. В полиции сказали, что его задержали", – рассказал сам политик в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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Итальянский журналист Альберто Форни снял на видео бойкого старичка, который задорно отплясывал под музыку уличного оркестра на одной из улиц Болоньи. Снятый им ролик моментально стал настоящей сенсацией в Сети. При этом интерес к пожилому итальянцу не ослабевает уже на протяжении недели...»
О скоропостижной кончине постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина скорбят его близкие, коллеги и даже оппоненты. Так, постпред США при ООН Саманта Пауэр, с которой Чуркин ни раз сходился в словесной дуэли, написала отдельную колонку, в которой назвала его своим другом и одним из самых эффективных дипломатов...»